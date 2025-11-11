VaiOnline
Il percorso.
11 novembre 2025 alle 01:37

Da Sinnai a Burcei sino a San Vito sulle antiche vie dell’argento 

Si definisce «un semplice appassionato di escursionismo e di riprese video documentaristiche. Non sono un professionista, ma da diverso tempo per passione, amo raccontare attraverso le immagini, quei luoghi spesso dimenticati, ma di grande valore storico ed ambientale» Così si presenta Emiliano Franciosi, romano, da 25 anni a Sinnai. Nel maggio scorso, ha rotto gli indugi, decidendo di produrre il docufilm, un “Viaggio alla scoperta della via dell'Argento”. Un tracciato da Sinnai a Monte Narba, in territorio di San Vito dove dell’inizio dell’Ottocento e sino a cento anni fa si estraeva l’argento in gran quantità. Un viaggio con tre escursionisti Andrea Orru, Marcello Corona e Adriana Palla.

Nove le miniere lungo questo straordinario percorso. Si parte da Sinnai per poi ripercorrere il vecchio tracciato della Via dell' Argento, partendo ai piedi del monte Serpeddi, passando per Tuviois (Sinnai), sino alla miniera Monte Narba (San Vito). Un percorso a piedi di circa 53 chilmetri . Durante filmato ci saranno gli interventi da parte di Sandro Mezzolani esperto di archeologica mineraria, e dei ragazzi della biblioteca di Sinnai che hanno contribuito al progetto.

La presentazione del docufilm di Franciosi è stata programmata per 28 novembre alle 19,30 presso la sala convegni dell'Associazione Vab Sinnai, nella zona industriale.

«Il filmato - spiega Franciosi - è ambientato nel Sarrabus-Gerrei, tra Sinnai, Burcei e San Vito. Porterà alla scoperta di una bellissima porzione di territorio, spesso aspra e desolata, dove la miniera e l'uomo, a partire dal 1800, hanno lasciato un segno tangibile del loro passaggio. Un viaggio, alla scoperta che racconta la storia del famoso filone argentifero più importante d’Italia».

Da queste parti l’argento veniva estratto in profondità. La crisi è nata con la scoperta di giacimenti di argento a cielo aperto che hanno reso non più competitiva l’estrazione da queste parti. Il docufilm vuole far conoscere meglio questa meravigliosa realtà, verso la valorizzazione di quei luoghi della memoria, degni di rispetto e di un maggiore interesse». (r. s.)

