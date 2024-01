Da Simeone no a Kean Belotti viola? 

Le visite mediche hanno fatto emergere alcuni problemi, così l’Atletico Madrid ha rispedito al mittente (la Juventus) l’attaccante Kean. Una doccia fredda per il giocatore e i bianconeri, che avevano chiuso l’accordo con gli spagnoli tanto che il classe 2000 era già stato al Wanda Metropolitano per la sfida casalinga dei Colchoneros contro il Valencia vinta 2-0. Lo staff del tecnico Simeone pare abbia indicato tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli segnalati dai colleghi italiani, e allora il club ha deciso di non perfezionare l’acquisto. Così il giocatore è nuovamente alla ricerca di una squadra: l’obiettivo è trovarla entro le 20 di domani, quando il mercato invernale chiuderà.

Trattative

Il Milan potrebbe cedere Traore in prestito al Losanna in Svizzera o al West Bromwich in Inghilterra, mentre sta provando a ingaggiare il difensore Demiral, ex Juventus e Atalanta oggi in Arabia: i rossoneri propongono un prestito, l’Al Ahli non è d’accordo. Il Napoli ha deciso di non prendere Perez dall’Udinese e di tenere Ostigard. La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Angeliño in prestito dal Lipsia, il Bologna ha raggiunto l’accordo per comprare l’attaccante argentino Castro dal Velez Sarsfield e la punta danese Odgaard dall’Az Alkmar. Fiorentina cerca di chiudere per Belotti in prestito dalla Roma e oggi potrebbe essere il giorno giusto. I viola pagherebbero l’ingaggio per sei mesi. Sul fronte Gudmundsson, altro giocatore gradito alla società toscana, si attendono notizie da parte del Genoa proprietaria del cartellino: se la risposta dovesse essere negativa, si proverà a prendere Reyna del Borussia Dortmund. La Salernitana a caccia della salvezza ha definito l’acquisto del difensore greco Pasaridis, che arriva dall’Ofi Creta. Il centrale arriverà oggi, quando dovrebbe sbarcare anche il tedesco Jerome Boateng, mentre è in partenza l’attaccante Botheim.

Salvezza

Il Lecce ha preso il tedesco Yilmaz, centrocampista in forza al Bayer Leverkusen. Il Frosinone di Di Francesco sta per ingaggiare il terzino Emanuele Valeri della Cremonese, che dopo il passaggio in Ciociaria l’anno prossimo dovrebbe finire alla Lazio di Sarri. Il Verona impelagato nella lotta salvezza perde un’altra pedina dopo Nginge e Djuric: Saponara è andato in Turchia.

