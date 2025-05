Da Siligo al caveau di Sassari 

Potrebbero non essersi fermati al clamoroso colpo da 3 milioni di euro messo a segno il 28 marzo lungo l’Aurelia. È l’ipotesi che prende forza dopo l’operazione condotta ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, che ha portato all’arresto di diversi membri della banda, localizzati tra Toscana e Sardegna. Durante la conferenza stampa, il procuratore di Livorno, Maurizio Agnello, ha dichiarato: «C’è il sospetto che alcuni soggetti siano stati partecipi anche di altri colpi, attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti». Un’affermazione che rilancia l’attenzione su assalti armati avvenuti anche in Sardegna, come quello al caveau di Sassari, nella zona di Caniga, e l’attacco alla portavalori sulla 131, vicino a Siligo.

L’evoluzione dell’inchiesta potrebbe fornire elementi utili non solo alle indagini toscane, ma anche a quelle sarde e ad altri fronti investigativi nazionali. I rapinatori hanno agito con tecniche simili a quelle viste negli assalti del 2024 in Sardegna, in particolare nel raid del 31 gennaio sulla 131 a Silogo, dove vennero attac cati tre mezzi della Vigilpol e cinque guardie giurate rimasero ferite. Come nel colpo sull’Aurelia, anche allora i portavalori furono bloccati in mezzo alla strada, senza via di fuga. Armi da guerra e tecniche militari sono un ulteriore punto di contatto. I carabinieri hanno confermato l’impiego di kalashnikov e, anche in questo caso, l’uso di esplosivi di tipo militare. Una carica è stata fatta esplodere all’interno di un blindato Battistolli, aprendone con precisione chirurgica la parte superiore. Stessa tecnica, quella dell’esplosivo e del commando paramilitare, vista a Caniga, dove fu usata una microcarica nel punto debole di una parete della sede Mondialpol.

Ora è caccia aperta alle armi e soprattutto al bottino, della Battistolli, 3 milioni, non ancora ritrovato. Si ipotizza che il denaro sia stato sotterrato nelle campagne del Pisano, forse in attesa di essere recuperato in un secondo momento. L’operazione, scattata all’alba, ha coinvolto decine di militari e si è sviluppata su più fronti. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete criminale e recuperare quanto trafugato.

