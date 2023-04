Da Silì alla zona industriale in bici  

«Parte una delle opere più importanti del programma Oristano est – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna - Uno dei progetti più rilevanti e ambiziosi realizzati in città negli ultimi decenni, immaginato per incidere nel tessuto urbanistico e sociale, il parco sarà un grande polmone verde che costeggerà la periferia urbana dal fiume Tirso, in prossimità del passaggio a livello di Silì fino alla zona industriale, passando dall’area della stazione ferroviaria».

Poco più di un anno per chiudere i lavori e per il successivo taglio del nastro. Il Comune ha consegnato i lavori per la realizzazione del Parco lineare, un mega progetto inserito nel programma Oristano est, che punta alla «sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario». In sostanza dal passaggio a livello all’ingresso di Silì e sino alla zona industriale si creerà una pista ciclabile, lunga tre chilometri e mezzo, con zone verdi e giochi.

I numeri

Un lungo cantiere che prevedeva una spesa complessiva di sei milioni. «L’importo netto dei lavori a base di gara (Iva esclusa) era di 3 milioni 914mila euro e per conto del consorzio Conscoop, che si è aggiudicato l’appalto, la ditta esecutrice sarà Frida costruzioni di Tortolì che deve consegnare l’opera entro l’estate del 2024», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

«Progetto ambizioso»

«Parte una delle opere più importanti del programma Oristano est – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna - Uno dei progetti più rilevanti e ambiziosi realizzati in città negli ultimi decenni, immaginato per incidere nel tessuto urbanistico e sociale, il parco sarà un grande polmone verde che costeggerà la periferia urbana dal fiume Tirso, in prossimità del passaggio a livello di Silì fino alla zona industriale, passando dall’area della stazione ferroviaria».

«Non un classico parco»

L’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, sottolinea come non si tratti di «un classico parco, ma un’area che si snoda tra due punti periferici attraverso una pista ciclopedonale che parte dal passaggio a livello di Silì (all’altezza della circonvallazione) e arriva alla Zona industriale, con l’obiettivo di collegarsi alla zona dello stagno di Santa Giusta in prossimità dell’ex mattatoio di via Parigi».

La riqualificazione

«I lavori riguardano la riqualificazione di una serie di spazi individuati nel parco – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Interverremo nelle aree residuali del parco ferroviario in disuso riqualificandoli in spazi fruibili, dotandoli di nuovi servizi culturali e ricreativi per differenti utenti, realizzando nuove aree di sosta in via Marroccu e via Baracca a servizio del parco. Puntiamo inoltre alla riscoperta del rapporto tra la città e il fiume, la laguna e il golfo».

L’ambiente

L’assessore all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, rimarca infine che la realizzazione della pista ciclabile «da un lato riqualificherà un’ampia fascia periferica, prevedendo aree verdi e punti di sosta attrezzate con giochi e attività di svago, dall’altro si qualificherà come tracciato ambientale fondamentale di Oristano est, dando continuità a tutti gli interventi previsti dal programma di recupero urbano. Verranno sistemati tracciati già esistenti, favorendo la continuità della percorrenza da parte degli utenti con aree di sosta e nuovi spazi in alcune aree degradate della città. Più in generale è prevista la bonifica e la manutenzione delle zonee una infrastruttura per la mobilità lenta».

