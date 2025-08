Da Siena alla Barbagia, Aceto e Legno ospiti al palio 

Ieri la tappa al “Museo del pastore” di Fonni, oggi saranno ospiti speciali all’edizione numero 39 del palio. Andrea Degortes detto Aceto e Sebastiano Deledda detto Legno, storici fantini del palio di Siena, acerrimi rivali in piazza del Campo e grandi amici nella vita, si ritrovano in questi giorni in Barbagia per seguire l’atteso palio di Fonni, ospiti della Società ippica guidata da Franco Masuri. Aceto è il fantino che vinto per ben 14 volte il Palio di Siena. Lui e Legno sono stati protagonisti nel luglio 1992 di un vero e proprio duello a colpi di frustino, preludio di un palio mozzafiato culminato con l’ultima vittoria di Andrea Degortes per la contrada dell’Aquila in sella al cavallo Galleggiante.

Aceto e Legno presenziano a tutte le fasi del palio di Fonni, come la cerimonia di estrazione delle batterie di qualificazione e oggi assisteranno alla corsa, commentando le fasi della manifestazione, presentata anche quest’anno da Eleonora Mainò e Roberto Tangianu, coadiuvati dagli esperti Bruno Murratzu e Tore Budroni. Al termine dell’estrazione delle batterie sarà consegnata la storica giubba amaranto a Riccardo Maloccu, che rappresenterà Fonni. Esordiente al palio, vanta una grandissima esperienza come apprezzato parigliante.

RIPRODUZIONE RISERVATA