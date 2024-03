«Da settimane strade e piazze al buio» 

«La Marina è il quartiere del centro storico con più problemi, ma nessuno fa niente per risolverli». Sandra Orrù è la combattiva rappresentante del comitato "Apriamo le finestre alla Marina”. «Da due settimane via e piazza Sant’Eulalia, via Baylle e via Stazione Vecchia sono completamente al buio». Una situazione che favorisce soprattutto la micro criminalità che sembra essersi impadronita del rione. «Abbiamo segnalato il guasto al Comune, ma nessuno è ancora intervenuto per riparare l’illuminazione pubblica. Eppure – continua la donna – proprio da qui dovrebbe partire la prevenzione che ci assicurerebbe un briciolo di tranquillità in più»

Alla Marina regnano l’anarchia e situazioni al limite del paradosso. «Ieri sera in via Baylle, qualcuno non ha trovato di meglio da fare che distruggere un frigorifero in mezzo alla strada».

Il questionario

Tra i residenti degli antichi quartieri del capoluogo sta girando un questionario (reperibile nel profilo Facebook del comitato), formulato da una studentessa per la sua tesi di laurea. «Lo scopo della rilevazione è comprendere la percezione personale dei residenti del centro storico di Cagliari rispetto agli affitti brevi».

