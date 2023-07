«Da settimane non riceviamo la posta» 

Da settimane i cittadini di Masullas non ricevono più la posta. In paese è presente l’Ufficio postale ma, a quanto pare, non i postini. E a dare voce al disagio della comunità è il sindaco Ennio Vacca: «Da oltre un mese non viene consegnata la posta. Numerosi cittadini non hanno ricevuto lettere, avvisi, bollette. Anche noi come Comune abbiamo spedito la posta prioritaria ai cittadini, ma non è mai arrivata a destinazione». Una situazione di disagio che prosegue da diverse settimane. «Ho segnalato il problema – prosegue il primo cittadino – ma la situazione non si sblocca. Ho inviato una comunicazione senza ottenere ancora risposta». Corrispondenza non consegnata che, di conseguenza, rimane in giacenza nell’ufficio di Terralba, al quale fa riferimento lo sportello di Masullas, con relativo disagio per gli utenti che devono ritirarla. «Penso soprattutto agli anziani – commenta Vacca – e a chi ha delle difficoltà ad andare a ritirare la posta. C’è chi ha ricevuto o va incontro a sanzioni perché non ha avuto bollette o comunicazioni». Nei prossimi giorni il sindaco farà partire una nuova comunicazione alle Poste: «Chiediamo che venga ripristinato il servizio e venga consegnata la posta nei tempi normali. Non è corretto che non si abbia il servizio, soprattutto per gli anziani».