Via D’Annunzio
24 agosto 2025 alle 00:18

Da settimane la condotta è un colabrodo 

A pochi passi dalla caserma dei carabinieri a Nuoro, in via D’ Annunzio, da due settimane centinaia di metri cubi d’acqua si riversano nella strada, arrivando ad allagare la carreggiata fino a via Mereu. A nulla sono valsi i tentativi continui degli abitanti della zona che hanno contattato Abbanoa ed i proprietari del garage in cui pareva esserci la perdita idrica.

Pochi giorni fa gli operai intervenuti hanno effettuato uno scavo in via Sant’Onofrio, senza risalire alla perdita e quindi alla soluzione del problema, quindi tutto è rimasto come prima. Ci si aspettava un nuovo intervento tempestivo e risolutivo, invece da allora sono riprese le segnalazioni ma nessuno si è presentato per dar risposte ai cittadini e il fiume d’acqua continua a bagnare la via, disperdendo una risorsa preziosissima e mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Il paradosso è che i proprietari di ciò che ormai è diventato un laghetto artificiale, avrebbero escluso la presenza di tubazioni d’acqua nel loro terreno. E mentre si svolge una delle feste più importanti della città, quella del Redentore, il mistero rimane irrisolto e l’indignazione dei nuoresi sale per questo ennesimo vergognoso spreco di risorse pubbliche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

