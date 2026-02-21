VaiOnline
Capoterra.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Da settembre tempo pieno in tutte le scuole 

La costruzione di nuovi istituti e di nuove mense consentirà di offrire il servizio 

Un orario a tempo pieno per tutte le scuole del territorio: il Comune è pronto a lanciare l’importante servizio per le famiglie di Capoterra a partire già dal prossimo anno scolastico. Il progetto verrà esteso alle scuole dell’infanzia, elementari e medie, garantendo così ai genitori la possibilità di una permanenza negli istituti dei propri figli sino alle 16.

Edilizia

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il raggiungimento del tempo pieno sia legato a filo doppio all’importante progetto di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr: «Il tempo pieno per tutti gli istituti sarà una conquista per le tante famiglie che, per problemi di lavoro, faticano a trovare soluzioni per il dopo scuola. Questa conquista è merito del programma che ci ha permesso di realizzare mense nelle scuole di via Caprera, Corte Piscedda, Poggio dei Pini e Frutti d’Oro, e di realizzare nuovi istituti».

Ma attraverso il tempo pieno il Comune vuole anche migliorare la convivenza a scuola dei bambini di tutte le età. «Poter contare su nuovi spazi moderni e funzionali per la didattica e per la socializzazione per gli alunni di tutte le età sarà più facile cementare i rapporti con i propri coetanei – spiega Garau -, il bullismo è un problema che va affrontato dando ai giovani maggiori strumenti per rendere la giornata a scuola più inclusiva».

Le mense

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, annuncia l’inaugurazione delle ultime due mense: «Siamo alle battute finali, a breve in via Caprera e a Corte Piscedda i lavori saranno ultimati, offrendo un servizio già presente negli altri plessi scolastici. Il tempo pieno darà una risposta alle esigenze soprattutto dei genitori delle zone a mare, che spesso non possono contare su una rete familiare, e sono costretti a iscrivere i propri figli negli istituti del capoluogo. Estendere l’orario pieno significa anche garantire una perfetta integrazione a tutti i bambini e i ragazzi del territorio».

Il programma

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ricorda come il suo partito, a livello regionale, sia impegnato nel garantire dai 0 a 24 anni tutti gli strumenti per combattere l’impoverimento demografico dell’Isola: «L’orario pieno è una mia vecchia battaglia, con l’uscita da scuola prevista per le 16, i genitori avranno la possibilità di organizzare meglio il proprio tempo. Trascorrere maggior tempo a scuola, in istituti dotati di tutti i servizi, permette ai giovani di socializzare ancora di più con i propri coetanei».

