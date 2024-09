«Da sempre senza asfalto e illuminazione» 

Vivere con la paura di non poter raggiungere la propria abitazione o ancor peggio di non poterla abbandonare in auto in caso di pericolo. In questa situazione, da decenni, vivono numerose famiglie nella parte alta di Regione Palmari. Dieci nuclei familiari abitano la zona oltre le “ex case Fanfani”, un agglomerato raggiungibile soltanto attraverso un’unica strada in sterrato lunga quasi 300 metri.

I residenti

«Considerarla una strada in sterrato è un vero e proprio eufemismo - commenta Franco Manca, residente in vico Zardin - il percorso è disseminato di rocce e buche e persino nei periodi caldi è difficoltoso poterlo percorrere. Temiamo le piogge e temiamo che la situazione possa peggiorare ulteriormente». Il tragitto in questione è il prosieguo di via Saverio Mercadante, una strada che dista poche centinaia di metri da via Cattaneo, costruita dagli operai della società Monteponi quasi un secolo fa. Nessuna opera di urbanizzazione è mai stata effettuata, l’illuminazione pubblica è un miraggio e fino ad oggi è occorsa un’autotassazione dei residenti per poter spianare il percorso e renderlo fruibile: «Ma non tutti possono ora permettersi di continuare a finanziare i lavori di manutenzione - fanno sapere gli abitanti - e quest’anno nessuna opera verrà effettuata e con l’arrivo delle piogge il rischio di un peggioramento drastico delle condizioni del manto è purtroppo concreto. In alcune famiglie sono presenti delle persone disabili. Quei trecento metri sono l’unico modo per poter raggiungere in auto la zona urbanizzata, l’alternativa è rappresentata da un ulteriore percorso contraddistinto da tantissimi scalini. Ci sentiamo isolati, in costante pericolo». Per Luca Pascai, abitante della zona, uno dei motivi più importanti per la sistemazione del tragitto, è rappresentato dal fatto che in determinate condizioni persino un’ambulanza avrebbe delle difficoltà nel raggiungere l’agglomerato: «Le piogge non sono ancora arrivate - spiega - ma già il tracciato presenta delle criticità evidenti. Quando cominceranno le piogge i problemi si amplificheranno».

La strada

Secondo i residenti la strada è di proprietà comunale, a parte una piccola area che attraversa propria la via ed appartiene ad un privato: «Ma da quanto appreso - spiegano alcuni abitanti - lo stesso privato non avrebbe alcun problema nel rendere il tratto disponibile. Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale eseguisse un sopralluogo e cercasse di chiarire la situazione per poter finalmente intervenire». Giorgia Cherchi, assessora con delega al Patrimonio e alle manutenzioni, intende fare luce sulla vicenda: «Faremo presto una verifica sui documenti per capire l’appartenenza della strada. - dichiara - Qualora fosse di proprietà comunale interverremo».

