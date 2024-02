Da sei nazioni per la mostra cinofila 

Millecinquecento cani, circa 4mila accompagnatori, sei nazioni rappresentate. Per due giorni la Fiera è stata la capitale cinofila dell’Isola il Dog show organizzato dal Gruppo cinofilo cagliaritano sotto l’egida dell’Enci.

Il Best in show lo ha vinto “Urco el autentico canario”, un cane da presa canario di origine spagnola (la Gran Canaria), al secondo posto “Dante”, un bracco italiano, roano-marrone, terzo “Lord winter” di casa Sineri, un bull Terrier di taglia normale.

Per le coppie il primo premio è andato a due weimaraner e pelo corto, seguiti da due zwergschnauzer neri e, al terzo posto due bassotti. Tra i trenta premi assegnati alle varie razze italiane in concorso, spicca quello al piccolo levriero italiano dal nome non semplicissimo “fifth element sky wind” e al wippet “una donna che conta”.

Raduni e mostre

Il fine settimana è iniziato con i raduni: ieri mattina ci sono stati quelli nazionali degli spitz, dei pastori australiani, dei bovari svizzeri, dei bulldog, delle razze nordiche, dei rhodesian ridgeback, degli schnautzer e dei pinscher, dei kurzhaar. A seguire l’esposizione nazionale di Nuoro, organizzata dal gruppo cinofilo della città barbaricina mentre la giornata di ieri è stata monopolizzata dall’esposizione internazionale di Cagliari.

L’evento ha attirato in città persone provenienti da tutta Italia ma anche da Francia, Spagna, Grecia, Malta e Romania ed ha attirato migliaia di curiosi.

