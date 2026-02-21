«Da sei anni vivo in un pollaio» 

Tetto in amianto, topi, scarafaggi, pareti divorate dall’umidità, una sola finestra oscurata da una coperta, sporcizia e degrado. È la “casa” in cui vive un cittadino di Arbus, Paolo Marrocu, 64 anni, in vico 3 Fratelli Bandiera, in pieno centro abitato. Il manufatto non è altro che il vecchio pollaio dei genitori, l’unico rifugio dal 2020, da quando, dopo una vita da emigrato a Varese, Marrocu è tornato al suo paese. Problemi di salute, senza lavoro, un tetto che non trova, affitti dai 200 ai 300 euro, troppo cari per chi dispone di 500 euro del reddito di cittadinanza.

Sul posto

Non bastano le parole per descrive questo vecchio pollaio, un corridoio di circa 18 metri quadrati, coperto con lastre di eternit, miste a teli di plastica per tappare i buchi dove l’amianto è stato portato via dal vento. «Vivere nel ricovero delle galline – racconta Marrocu – è l’unica soluzione, l’alternativa alla strada. La povertà non lascia spazio a libere scelte, obbliga e basta. Ed eccomi qui da 6 anni». Qui è la “casa” alla quale si accede da gradini diroccati, poi la cucina, un frigorifero, un televisore e un letto. Tutto intorno alimenti, frutta e verdura appesa alle pareti o appoggiata a terra, così come tanti oggetti, il pavimento seminato da bustine di veleno per i topi. Fili elettrici volanti, spazzatura sparsa. “Sto male – dice il padrone – non ho un lavoro, a volte aiuto qualche pastore in campagna, questione di pochi giorni. Sono consapevole che qui non dovrei stare, peggiora la mia salute. Ringrazio le persone che mi danno una mano, un aiuto anche economico quando sono in difficoltà».

L’appello

«Mi rendo conto – ammette l’uomo – che la situazione è complicata. Ho chiesto aiuto in Comune, dopo tanto insistere mi hanno trovato un alloggio a 200 euro al mese. I soldi non mi bastano per vivere, servono anche medicine. Non so davvero come uscirne». Non è certo semplice, ma qualcosa si potrebbe fare. C’è quel «diritto a una casa popolare» e ci sono anche i contributi per eliminare i tetti di amianto, in questi anni si sono spesi milioni di euro. Sono noti i danni alla salute causati dall’esposizione al minerale fibroso, eppure il tetto in questo riparo disperato al centro della cittadina del Linas è ancora qui.

Il Comune

Il sindaco, Paolo Salis, dà la sua versione dei fatti. «Oggi – ricorda il primo cittadino – il problema della casa è diffuso, da noi sono in 15 in lista di attesa. Il caso Marrocu è uno di questi. Gli abbiamo proposto una casa in affitto. Sostiene che non ha i soldi per pagare». E dell’amianto, del degrado generale, di quell’immondezzaio in vico Fratelli Bandiera? Al momento non ci sono risposte. Marrocu non si arrende: «Continuerò a sperare che anch’io un giorno potrò andare a letto senza l’incubo di essere morsicato dai topi».

