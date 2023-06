Da scuola a centro operativo comunale 

Negli ultimi anni era diventato un rudere in preda ai vandali, ma l’edificio di via Carducci, che sino al 2015 ha ospitato le scuole elementari, diventerà presto la sede del Centro operativo comunale. Oltre mille metri quadri sui quali troveranno ospitalità la sede del 118, l’Avis, l’Avos, la guardia medica, la compagnia barracellare e la polizia locale, ma anche alcuni servizi garantiti dalla Asl: il Comune ha già stanziato 800mila euro per la riqualificazione dello stabile e per la sistemazione degli spazi esterni.

Il progetto

Il sindaco, Angelo Dessì, spiega come si raggiungeranno due obiettivi: «Da un lato si darà una nuova utilità a quella scuola abbandonata, dall’altro avremo la possibilità di realizzare un vero e proprio polo di primo intervento, capace di ospitare tutte le forze in campo per affrontare le emergenze. La scelta della vecchia scuola di via Carducci non è casuale, visto la possibilità di avere ampi parcheggi nella zona in grado di ospitare anche le ambulanze: oltre alla parte interna, anche il cortile sarà oggetto di interventi». Il primo passo verso il raggiungimento dell’obiettivo è stato ormai completato. «Per rendere utilizzabili quei locali è stato necessario risolvere i problemi statici di un’ala della vecchia scuola – spiega Dessì -, il progetto preliminare è pronto per essere approvato, contiamo di portare avanti le fasi successive in tempi ragionevoli per poi procedere alla gara per appaltare i lavori».

Reazioni

Mirko Spiga, capogruppo di Noi per Sarroch, ricorda come già la precedente amministrazione, guidata da Salvatore Mattana, avesse in progetto di riqualificare l’ex scuola di via Carducci: «Avevamo intenzione di realizzare in quegli spazi un polo per la diagnostica, che avrebbe garantito ospitalità anche a 118, guardia medica, Avis e Avos: i funzionari della Asl avevano pure effettuato un sopralluogo, ma poi lo scoppio della pandemia, e il cambio ai vertici della stessa azienda sanitaria aveva arenato il nostro progetto. Mi sembra che questo polo ospiterà servizi già esistenti, non vedo nulla di nuovo, ma in ogni caso siamo d’accordo con la riqualificazione della vecchia scuola». Massimiliano Salis, capogruppo di Sarroch al centro, aveva presentato una interrogazione in Consiglio comunale per conoscere la situazione dal punto di vista strutturale dell’ex scuola: «Lo avevo fatto dopo il crollo dell’Aula magna dell’Università di Cagliari, noi avevamo in progetto di realizzare in quegli spazi il Centro anziani; in ogni caso la cosa più importante è dare una nuova vita a quella struttura».

