Da Schlein a Salvini, la volata dei big 

Gli staff sono al lavoro per organizzare le agende dei big della politica nazionale che faranno tappa in Sardegna, a poco più di due settimane dal voto delle regionali del 25 febbraio. Leader di partito e esponenti di governo si incroceranno nell’Isola, quasi un test in vista delle prossime elezioni europee e amministrative. A sostenere la candidata del Campo largo Alessandra Todde arrivano i due leader delle forze che la spingono nella corsa, Pd e M5S: la segretaria dem Elly Schlein sarà oggi ad Alghero, alle 18, al Cinema Miramare, per un incontro pubblico con l’aspirante prima presidente donna della Sardegna. La settimana prossima invece è atteso Giuseppe Conte. Il presidente dei pentastellati sarà il 15 febbraio (giovedì) a Sassari, il giorno successivo a Nuoro e Oristano e chiuderà il 17 a Cagliari, ma i dettagli delle tappe sono ancora da definire.

Il programma

Arriverà invece domenica, nel pomeriggio, il vicepremier Matteo Salvini, per un tour nel nord dell’Isola a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Salvini, annuncia sui social network il coordinatore sardo della Lega, Michele Pais, sarà alle 18.30 ad Alghero al mercato ortofrutticolo e resterà anche il giorno successivo. Per il ministro dei Trasporti si tratta della seconda visita nell’Isola nel giro di poche settimane: l’ultima volta è stata a Cagliari a fine gennaio.

La premier

Ancora si attende di capire, invece, se e quando la premier Giorgia Meloni riuscirà a incastrare nella sua agenda una visita in Sardegna a sostegno del suo candidato Truzzu. Già noti i dettagli delle visite di Carlo Calenda (Azione) a sostegno dell’altro candidato di centrosinistra, Renato Soru con la sua Coalizione sarda. Quattro le tappe del leader di Azione: il primo appuntamento è a Sassari, domani alle 11, per una tavola rotonda con Soru all’hotel Grazia Deledda. Nel pomeriggio l’arrivo a Nuoro per l’inaugurazione della sede del partito, il giorno dopo, domenica 11, a Iglesias, nella sede di Azione alle 10, per un incontro sulle vertenze delle industrie in crisi, mentre in serata, alle 18, presenterà il libro al T Hotel di Cagliari.

Il sostegno

È invece già iniziato il tour di Federico Pizzarotti, leader nazionale di +Europa. L’ex sindaco di Parma (il primo del M5S, di cui ha fatto parte fino al 2016, a guidare un capoluogo di provincia) era ieri a Sassari per sostenere Soru: «È stato scelto dai sardi e non altrove, gli altri candidati non vengono da un ragionamento col territorio ma dai gruppi dirigenti. Sostenere chi rappresenta il territorio è la scelta giusta», il suo discorso. Nella sede di via Brigata Sassari, con Pizzarotti c’erano i candidati del collegio sassarese e i coordinatori regionali di +Europa e Azione, Riccardo Lo Monaco e Giuseppe Luigi Cucca. «Il Campo largo si è disgregato per via della prepotenza di Pd e M5S», accusa Lo Monaco, «il centrosinistra non ha una posizione precisa sui temi internazionali né sulle esigenze dei sardi e dall’altra hanno scelto un candidato», cioè Truzzu, «che vive nella sudditanza della presidente del Consiglio». Cucca auspica che «l’alleanza tra +Europa e Azione sia l’inizio di un percorso». Poi l’attacco a Todde: «A leggere il programma di 182 pagine non ha le idee chiare sui problemi e i bisogni dei sardi».

La sfida

E oggi Coldiretti Sardegna organizza alla Fiera d Cagliari (dalle 11), incontro-confronto con i candidati alla presidenza della Regione. All’incontro prenderanno parte i vertici dell’associazione guidata dal presidente e dal direttore regionale, Battista Cualbu e Luca Saba, oltre a una platea di agricoltori e allevatori

RIPRODUZIONE RISERVATA