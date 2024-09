Da Sassari il sogno del corso di design nautico all’Asinara 

Un corso di laurea di Design Nautico con qualche lezione in un’isola dell’Asinara ristrutturata: è il sogno del rettore Gavino Mariotti annunciato a margine della presentazione della Notte Europea dei ricercatori e ricercatrici. L'Ateneo di Sassari aderisce al progetto Sharper, sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni Marie Curie, che coinvolge 15 città italiane.

Non solo ricerca didattica, ma anche ricerca applicata e soprattutto progettazione, come ha spiegato il magnifico rettore, riferendosi pure all’incontro a Roma col ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, al quale erano presenti anche il Comune di Porto Torres e il Parco dell’Asinara: “Il ministro ci ha conferito l'incarico per un progetto di sviluppo e utilizzo dell'Asinara, ho rilanciato pensando alla ristrutturazione di Cala d'Oliva e Fornelli anche in funzione di un corso di laurea in Design Nautico, per insegnare come si arredano le barche”.

Nutrito il programma di eventi della Notte dei Ricercatori che coinvolge pure Olbia e Tempio e punta pure alla divulgazione per studenti e cittadini, come puntualizzato dal pro-rettore Pier Andrea Serra. La giornata del 27 si svolgerà nel Padiglione dell’Asinara. Presenti 18 stand: i 10 dei Dipartimenti dell'Università e altri animati dai partner di Sharper Sassari. Exhibit scientifici e laboratori interattivi, giochi logici e matematici con UnissPlay, workshop e discussion game, tavole rotonde e presentazioni. Alle 20 l’anteprima con reading e proiezione di alcuni frammenti del documentario sulla sassarese Eva Mameli Calvino, madre dello scrittore Italo e prima docente donna di botanica in un’università. Ospite l’attrice Isabel Russinova. Due gli appuntamenti dedicati al rivelatore di onde gravitazionali: lunedì prossimo alle 17.30 nell'Aula Magna del Consorzio Polo Universitario UniOlbia il seminario “Il silenzio di Sos Enattos per capire la Terra e l'Universo” e mercoledì alle 9 al Teatro Astra di Sassari “Non conferenza sull'Einstein telescope”.

Sempre il 25 ma nella Casa di Reclusione di Nuchis (Tempio) alle 15 andrà in scena “La tempesta” di Shakespeare, con gli attori-detenuti del progetto LiberArte.

RIPRODUZIONE RISERVATA