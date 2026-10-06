Da Santa Teresa a Bitti e Nuoro sul carro a buoi, viaggio nel passato 

Il carro a buoi in Sardegna ha una storia secolare: chi lo ha posseduto in passato aveva la possibilità di muoversi nelle contrade sarde, trasportare i propri beni, commerciare, vivere. Oggi è quasi dimenticato ma può rappresentare ancora, oltre che un simbolo della tradizione rurale sarda, uno strumento di sviluppo, magari non più commerciale, ma turistico. Di sicuro ci porta indietro nel tempo e ci fa vivere in una dimensione più lenta, costruita pazientemente nel tempo con la doma e la cura degli animali, per poi intraprendere un viaggio che diventa una scoperta.

L’impresa

Gianfranco Serra, 68 anni, imprenditore agricolo e turistico, titolare del Muto di Gallura e presidente dell’associazione culturale “Stazzi e cussogghj”, appassionato allevatore e domatore di buoi, nella sua Aggius continua la tradizione di famiglia e dei grandi “maestri carrai” del secolo scorso tra i quali in questo angolo di Gallura si ricordano ziu Agnuleddu Sanna e il fratello Antonio. E oggi a Bitti, con sosta nel museo della civiltà contadina, e breve appendice poi a Testone, in territorio di Nuoro, porterà a termine (la prima tappa è stata percorsa il 16 settembre) un’impresa che fino a cento anni fa era la normalità mentre ora è qualcosa di straordinario. Percorrere la Sardegna con il suo carro a buoi. Partito da Santa Teresa (esattamente da Porto Pozzo) ha attraversato i comuni di Luogosanto, Aggius, Tempio Pausania, Berchidda, Oschiri, Buddusò fino a Bitti.

L’idea

Una pazzia? No, un disegno lucido nato anche dall’incontro con un imprenditore come Marco Boglione (e del suo braccio operativo in Sardegna, Luciano Molino), proprietario di BasicNet e in Sardegna dell’isola di Coluccia (dove ha ricreato un sistema agricolo integrato salvando l’area da possibili speculazioni edilizie), che lo ha convinto della bontà dell’idea che Serra voleva portare avanti. In sostanza, recuperare con spostamenti lenti il gusto di apprezzare la Sardegna nella sua dimensione più antica e rurale, vivere il viaggio, e magari, in futuro, far diventare tutto questo una proposta turistica.

La partenza, il 16, è stata preparata per mesi: la scelta dei buoi, la preparazione e cura («sono andato a cercarmi il maniscalco a Ortueri perché è l’unico che poteva ferrare il mio giogo», racconta quasi con commozione). Quando parla dei buoi il suo sorriso si trasforma in emozione: gli animali che trainano il carro per Serra sono quasi dei figli. «Si abituano a me e io a loro, li curo in tutto, faccio in modo che crescano pian piano seguendo gli insegnamenti dei nostri avi: gli animali nella mia azienda vengono curati in tutto e per tutto, sono per me ragione di vita», aggiunge. La sua vita è sempre stata guidata da una strada maestra: il recupero delle tradizioni e l’allevamento secondo metodi antichi, con al centro gli animali e la loro cura.

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