La storia.
26 settembre 2025 alle 00:28

Da Santa Giusta agli Usa 

Sebastiano Musu: «Gioco davanti a oltre 20mila persone» 

Dall’Oristanese agli States, dalla Sardegna alla terra a Stelle e strisce rincorrendo un pallone. Il sogno americano di Sebastiano Musu continua. Classe 2000, originario di Santa Giusta e figlio d’arte (papà Antonello è stato un buon giocatore dilettante), il ragazzo ha esordito il 20 luglio nella Major League Soccer, la massima lega americana, con i New York City FC contro i rivali del Kansas City. Risultato: 1-1. Un’avventura iniziata nel 2020 dividendosi tra calcio e preparazione accademica. Con la squadra del Campbellville University, nel 2021, è arrivato anche il titolo NCCAA e la consacrazione come miglior marcatore, poi il passaggio alla Manhattan University con la quale ha chiuso il percorso universitario.

Sebastiano, il percorso nel soccer prosegue: sei soddisfatto dei risultati?

«Molto, a livello sportivo e anche accademico. Nel dicembre 2024 mi sono laureato in Marketing, primo passo importante della mia carriera. Nel calcio ho debuttato in MLS e spero di poter fare sempre di più. Mi alleno duramente per realizzare i miei sogni».

Da Santa Giusta a New York. Un lungo percorso.

«Cinque anni fa sono partito per il Kentucky, dopo 2-3 anni mi sono reso conto di voler ambire a una realtà più grande e ho deciso di trasferirmi a New York. All’inizio pensavo a come avrei potuto affrontare 4 anni lontano da casa e famiglia. Oggi posso dire che sono passati velocemente. Un’esperienza che rifarei».

Quali le emozioni dell’esordio in MLS?

«Bellissime e molto forti. Giocare davanti a oltre 20mila persone è unico, un sogno. Non ho avuto alcun tipo di pressione al mio ingresso grazie ad allenatori, staff, compagni e club, che mi hanno fatto sentire a mio agio dall’inizio. Emozioni positive ed esperienze uniche».

Quali le differenze tra il calcio americano e quello europeo?

«Non ne vedo particolari. Sin dai tempi del college ho riscontrato una differenza dal punto di vista fisico. In America ci si concentra prevalentemente sulla prestazione fisica, con parecchie sedute di allenamento in palestra e poi sul campo da calcio».

A quale calciatore ti ispiri e quale vorresti incontrare?

«Mi piacerebbe giocare contro Messi, uno dei più grandi della storia. Spero di poterlo fare. Sarebbe un sogno condividere il campo con lui».

Scelta calcistica ma anche di vita: il college e i traguardi accademici, poi il professionismo. È quanto sognavi?

«La mia decisione non è dipesa solo da un fattore sportivo, seppur abbia impattato in modo significativo, ma soprattutto da un punto di vista accademico. Ho sempre considerato lo studio molto importante e per questo ho deciso di intraprendere questo percorso. Però ho sempre sognato di diventare un giocatore professionista. Sono felice di aver debuttato e ora lavoro per fare ancora di più».

Obiettivi futuri?

«Ne ho diversi, al momento vorrei tenerli per me: mi focalizzo sul presente. Mi piace pensare giorno per giorno».

Sei da anni in America: oggi qual è il tuo rapporto con la Sardegna?

«La connessione è forte. Mi mancano tanto la famiglia e il mare. Sono circa 5 anni che non riesco a viverla d’estate. Ormai mi sto abituando al mare d’inverno, quando rientro per le vacanze natalizie. Faccio di tutto per vederlo e passarci del tempo».

Il tuo sogno?

«Essere felice. Continuare a vivere della mia passione lavorando duramente».

