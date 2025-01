Da San Michele a Monte Urpinu: tre cantieri per le nuove condotte 

Una battaglia che difficilmente avrà vincitore. Non passa giorno che i tecnici di Abbanoa non intervengano nella rete colabrodo cagliaritana per riparare perdite più o meno ingenti. Sprechi, disagi per mancanza di acqua o per problemi alla circolazione che creano operai e ruspe impegnati nello sbancamento alla caccia della rottura. Da qualche anno, non senza intoppi, è iniziata la corsa alla verifica e alla riparazione dei circa 380 chilometri di condotte interrate che partendo dai sei serbatoi cittadini (3 a San Vincenzo, 2 a Monte Urpinu, 1 a San Michele) sono usate per la distribuzione sino alle nostre case. Lavori quasi sempre complicati, perché non è affatto semplice scavare in zone ad alta densità di traffico o ad alta densità abitativa. L’ente gestore della risorsa idrica sta gestendo tre nuovi cantieri che dovrebbero ridurre sensibilmente le perdite: la dorsale San Michele-Monte Urpinu, Villanove a via Campidano.

Niente scavi

Al posto di ruspe, operai e trincee Abbanoa da tempo sta adottando la tecnica del “Relining”, una tecnica che consente di risanare le vecchie condotte inserendo al loro interno una guaina in materiale ultraresistente e risparmiare così circa 50 litri al secondo. Nel 2021 questo metodo è stato utilizzato nella condotta primaria di Sant’Avendrace e di San Michele, lavori eseguiti in appena un mese: con le tecniche tradizionali di scavo e posa di nuove condotte sarebbero stati necessari tre anni di lavori e disagi consistenti per la viabilità.

La dorsale

Con due appalti da circa 8 milioni di euro Abbanoa sta precedendo al relining della condotta primaria tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu. La tubazione scende dal colle di San Michele lungo via Monsignor Piovella e passa sotto via Cadello per poi proseguire lungo via Mattei, via Liguria, via Bacaredda, via Cocco Ortu, via Petrarca, via Pergolesi, Largo Gennari, via Sanjust e un tratto di viale Europa per risalire fino ai serbatoi di Monte Urpinu. Il primo appalto riguarda il tratto dal serbatoio sul colle di San Michele sino all’attraversamento di via Cadello, dove all’incrocio con via Is Cornalias è ancora visibile il pozzetto in cui viene infilata e rilanciata la guaina. I tecnici contano di concludere i lavori entro pochi giorni, per poi proseguire in via Liguria. Il secondo lotto riguarda il tratto fino a via dei Conversi. Gli specialisti di Abbanoa hanno già eseguito le videoproiezioni per individuare eventuali imperfezioni dannose per la guaina, che successivamente saranno eliminate con uno “spazzolone” con maglie in metallo.

Villanova

Il quartiere del centro storico ha tra le criticità maggiori in città, i problemi riguardano soprattutto la pressione non sufficiente a far arrivare l’acqua ai piani alti. L’appalto, da 1,2 milioni di euro, consentirà di sostituire circa 1,2 km di reti idriche nelle vie Einaudi, Abba, Orlando, Iglesias, Oristano, Ozieri, Macomer e Tempio. Si tratta di sostituzione integrale delle vecchie tubature individuate tramite uno studio accurato sulle principali criticità della rete idrica del quartiere. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e procederanno a step. Il cantiere avanzerà con micro lotti per evitare di congestionare la circolazione delle auto nelle strade strette del rione e creare disagi agli abitanti.

Via Campidano

Le condotte di via Campidano richiedono spesso interventi urgenti. Abbanoa, con 80.000 euro, ha in programma rifacimento integrale delle condotte da piazza Deffenu, via Campidano, tratto di via Sonnino e piazza Emilio Lussu. le complicazioni maggiori riguardano il traffico, sarebbe una follia intervenire in un momento in cui sono due i cantieri aperti: via Roma e viale Diaz per la metro di superficie. L’apertura di nuovi scavi tra via Campidano e via Sonnino paralizzerebbe la città, per questo sono in corso riunioni tra i dirigenti comunali e l’Arst per studiare i nuovi percorsi quando almeno via Roma sarà riaperta.

