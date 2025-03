Da San Basilio all’Antartide: nasce in Sardegna Solaris, un occhio sulla grande stella 

Il Sole, la nostra stella, è osservato ogni istante da satelliti ed osservatori astronomici. A questa rete da oggi si aggiunge Solaris, un nuovo strumento che si trova in Antartide e che porta con se un pezzo dell’astronomia sarda. Solaris è un osservatorio astronomico dedicato al Sole, ma non lo osserva nella luce visibile, lo scruta nelle onde radio, con una parabola installata presso la Stazione italiana Mario Zucchelli, nella Baia Terranova in Antartide e gestita dal Piano nazionale di ricerca in Antartide. «Questo progetto nasce casualmente», dichiara Alberto Pellizzoni, astrofisico dell’Inaf Osservatorio astronomico di Cagliari e responsabile scientifico del progetto Solaris. «Mentre si realizzavano dei test con Srt, il radiotelescopio di San Basilio, si è puntato il Sole e ci si è resi conto che nessuno lo aveva ancora osservato a determinate frequenze».

Linee in tilt

Osservazioni che si sono rivelate «preziose», ha dichiarato Pellizzoni, «perché permettono di sondare le regioni della cromosfera solare, quelle in cui si formano i brillamenti solari e le emissioni di massa coronale, che causano tempeste solari che hanno effetti anche sulla Terra». Solaris è dunque un «occhio» che osserva il Sole lì dove si formano le tempeste geomagnetiche, quelle che danno origine alle aurore e che possono mandare in tilt le reti di comunicazione ed elettriche. L’ultima grande tempesta geomagnetica risale al 13 marzo del 1989, in quell’occasione un blackout di dodici ore interessò l’intero sistema elettrico della provincia canadese del Québec, lasciando senza energia elettrica oltre 6 milioni di persone. Dunque, prevedere le tempeste solari è una priorità crescente, al fine di mettere in sicurezza le reti di distribuzione di energia elettrica e satellitari.

Sotto osservazione

«Da queste prime osservazioni», dice Pellizzoni, «è nata l'idea di realizzare un osservatorio che permettesse di osservare il sole ventiquattro ore su ventiquattro» e nella base italiana in Antartide, la lunga estate rende possibile osservare il Sole fino a 20 ore al giorno. «In soli due giorni di osservazioni in Antartide», dichiara entusiasta Pellizzoni, «abbiamo ottenuto più immagini del Sole ad alta frequenza, rispetto a quelle ottenute dai grandi telescopi dell’Inaf in un anno». Solaris è in attività da poco tempo, ma ha potuto osservare la regione attiva che ha provocato la tempesta geomagnetica di capodanno, quella che ha causato un’aurora visibile anche in Sardegna. Le immagini realizzate in quel momento, sono in fase di analisi da parte di un team multidisciplinare di esperti e daranno importanti informazioni per le future previsioni meteo-solari. Frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni scientifiche nazionali, coordinate dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dalle Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca nell’ambito del Pnra (Piano nazionale di ricerca in Antartide), Solaris ha il suo cuore in Sardegna. «L’analisi e lo sfruttamento dei dati scientifici ha il suo centro operativo qui in Sardegna», ha dichiarato Pellizzoni, «grazie ai giovani ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Marco Marongiu e Sara Mulas e ad alcuni studenti dell’Università di Cagliari, Solaris potrà espandersi fino all'emisfero nord». Solaris infatti è solo al primo passo e si appresta a crescere con nuovi strumenti che verranno installati in Valle D’Aosta e in Scandinavia, così da poter osservare il Sole tutto l’anno e sviluppare previsioni sempre più accurate.

