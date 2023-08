Da Saint Vincent il ritiro del Cagliari 

Prosegue la preparazione del Cagliari per il prossimo campionato di serie A. Radiolina e Videolina seguono in diretta giorno per giorno il ritiro dei rossoblu dalla Valle d’Aosta con immagini e la voce dei protagonisti direttamente da Saint Vincent e Chatillon. Fino a venerdì, ogni giorno alle 19 “Il Cagliari in diretta - estate” condotto in studio da Luca Neri e Alberto Masu con Lele Casini (foto) inviato in Valle D’Aosta. Il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato.

