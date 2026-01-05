VaiOnline
Televisione/2.
06 gennaio 2026 alle 00:06

Da Sabrina Ferilli a Claudio Amendola, la fiction di Canale 5 

Se su Rai1 troveremo una preside coraggio come Luisa Ranieri, Mediaset risponde e anzi apre la stagione della fiction 2026 domani con la sua, di preside, interpretata da Sabrina Ferilli la cui vita irreprensibile viene sconvolta da uno scandalo per un filmato rubato. In “A testa alta”, tre serate dirette da Giacomo Martelli, l’attrice romana è Virginia, preside stimata dalla comunità e mamma amata dal figlio. Un equilibrio che si rompe quando spunta sul web un video che la ritrae in un momento intimo con Marco (Raniero Monaco di Lapio), un uomo che non è suo marito. Chi vuole screditarla e perché?

Grande attesa per “I Cesaroni”, nuova stagione, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola alias Giulio e le new entry Ricky Memphis e Lucia Ocone, impegnati a salvare la bottiglieria di famiglia.

E c’è anche il ritorno su Canale 5 di un re della serialità, Gabriel Garko. In “Colpa dei sensi” Simona Izzo e Ricky Tognazzi dirigono la storia di Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) nella cui vita piomba improvvisamente Davide (Gabriel Garko), un tempo grande amore di Laura e migliore amico di Enrico. L'uomo vuole scoprire la verità sulla morte di sua madre ma la passione che lo lega a Laura si riaccenderà, insieme alla gelosia di Enrico, dando vita a conseguenze inaspettate.

