Da sabato Carloforte è L’Isola dei libri 

Decimo compleanno per L’Isola dei libri, rassegna letteraria che da questo sabato animerà terrazze e caruggi di Carloforte. Una manifestazione organi dall’associazione culturale Saphyrina, con la direzione artistica di Lorenza Garbarino, che ospiterà scrittori e scrittrici del panorama regionale e nazionale.

Calendario

Si parte dopodomani, alle 20, in via Magenta con l’autore siciliano Roberto Mandracchia che, in dialogo con Giovanna Vitiello, parlerà del suo ultimo lavoro, “L’implosivo” (Minimum fax), una storia che tra umorismo irresistibile ed efferata violenza racconta la vicenda del boss mafioso Carmine Stanga, che a settant’anni suonati si nasconde in un casolare delle campagne siciliane. La residenza A cova, nello spettacolare scenario della località Lucaise fatto di acque cristalline e rocce che scendono a picco sul mare, ospiterà l’appuntamento di lunedì 28 luglio dal titolo “Al suono della parola isola”. In questo incontro condotto da Andrea Luxoro e Luca Navarra, l’autrice e libraia siciliana Claudia Lanteri aiuterà a riflettere sul concetto di isola. A impreziosire la serata saranno brani di musiche per film tratti da libri ambientati sulle isole, suonati al pianoforte da Bianca Albezzano. Si prosegue mercoledì 30 luglio nell’Exme di via XX settembre dove per la Serata Casiraghy sarà proiettato il documentario di Silvio Soldini intitolato “Il fiume ha sempre ragione” che ripercorre due storie legate al mondo del libro: quella di Josef Weiss, tipografo e rilegatore svizzero, e quella di Alberto Casiraghi, aforista e fondatore della casa editrice Pulcinoelefante. “Tra lei e me” (Sellerio), l’ultimo avvincente noir del giornalista, scrittore e sceneggiatore Giampaolo Simi, è il libro al centro della serata di giovedi 31 luglio: all’Arco di via Solferino l’autore presenterà la sua opera insieme a Giusy Cienzo. Stesso luogo venerdì 1 agosto: Cristina Bellemo con la sua raccolta di poesie “Bambina senza alleati” (AnimaMundi edizioni) accompagnata da Pierluigi Napoleone. Lunedì 4 agosto Matteo Porru con “Il volo sopra l’oceano” (Garzanti) in dialogo con Maria Simeone. Domenica 20 luglio all’ExMe, alla presenza dell’artista sarà inaugurata la mostra “Alberto Casiraghy. L’Arte dell’incontro”. La poesia della casa editrice Pulcinoelefante in mostra a cura di Oriana Bassani.

