«Da Ryanair 300mila passeggeri in meno» 

«La decisione di Ryanair comporterà una riduzione di flussi di passeggeri di circa 300.000 unità provocando una grave ed ingiustificata diminuzione di indotto e di livello occupazionale», attacca il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, che ha chiesto al ministero dei Trasporti di «garantire e tutelare» la mobilità aerea in Sardegna. Il sottosegretario Ferrante, spiega Pittalis «ha ribadito come il Governo sia intervenuto da un lato per contrastare l’utilizzo di tariffe di biglietti aeree scorrette da parte delle compagnie aeree e dall’altro per garantire la mobilità aerea nelle Isole». Oggi è previsto un tavolo tecnico a Roma sull’argomento. Nel frattempo Ryanair torna all’attacco: «Il ministro Urso ha affermato che l’Italia è un Paese sovrano. Tuttavia, la prova della sovranità è il rispetto degli accordi internazionali. Il Ministro Urso deve ora ritirare il decreto illegale sul controllo dei prezzi e confermare che l'Italia continuerà a rispettare il diritto dell’Ue».

E ieri nuovi disagi per i passeggeri dei collegamenti tra l’Isola e gli scali di Roma e Milano. A farne le spese anche la senatrice di FdI Antonella Zedda, a bordo del volo Fiumicino-Cagliari delle 19.30 di Ita Airways. L’aereo è partito in ritardo di quasi un’ora «perché il volo precedente era in arrivo da Tel Aviv e ci è stato spiegato che erano necessari dei controlli supplementari». I passeggeri sono stati fatti attendere per 35 minuti dentro il pullman che collegava il gate d’imbarco all’airbus: «Trovo folle il fatto che non ci abbiano fatto aspettare in aeroporto», commenta la parlamentare.

