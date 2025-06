Da Ruinas a Montarbu, il Cai nel cuore verde d’Ogliastra 

Gli escursionisti del Cai Ogliastra sui boschi e sulle vette di Montarbu. Attraverseranno anche il ponte in ferro “sospeso” su binari muti, ormai da anni. Qui a Niala, al confine tra Gairo Taquisara, Seui e la grande foresta di Montarbu, domenica, il Club Alpino Italiano si ritroverà per l’escursione sociale. Quattordici chilometri di sudore e fatica sui tornanti e sentieri impervi del Sentiero Italia dalle vallate del Gennargentu, Ruinas, Terra Ona e le basi della guglia di Perda Liana. Sarà l’occasione anche per visitare la stazione Ula di Forestas e il museo al suo interno. Il compendio forestale, sotto la direzione di Michele Puxeddu, dirigente del servizio di Lanusei, è un punto di attrazione e di animata ricerca scientifica per l’intera Ogliastra. Con la guida di Luca Dettori, Michele Peddone, Matteo Marteddu e dei soci di Cai Ogliastra, gli escursionisti si imbatteranno sui sentieri del carbone che raccontano ancora di circa mille ettari di lecci abbattuti a inizio Novecento. Obiettivo raggiungere la vetta di Margiani Pubusa, 1323 metri, tra le più alte d’Ogliastra. «In questi luoghi interni e impervi - dice Marteddu - si concretizza l’integrazione tra l’azione di Forestas e l’universalità delle indicazioni Cai con le certezze e le sicurezze offerte dalla segnaletica sul Sentiero Italia». (f. me.)

