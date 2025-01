Da rudere a nuovo mercato, quinto tentativo del Comune 

Esiste una data, il 30 novembre, che deve essere segnata nel calendario degli oristanesi. Perché sembra proprio che la triste storia del mercato civico di via Mazzini possa terminare. Entro quel giorno infatti il Comune deve aver aggiudicato i lavori (sarà la quinta volta dal 2007) per il rifacimento della struttura-rudere che si affaccia nella strada teatro del secondo atto della Sartiglia. A deciderla la Regione che al Comune ha “girato” due milioni e mezzo (che portano a 4 milioni e 121mila euro l’importo complessivo per eseguire i lavori) e ha posto due condizioni, pena la restituzione della somma: aggiudicazione appunto e collaudo dell’opera entro il 31 ottobre 2027.

Promessa mantenuta

In realtà l’assessore comunale ai Lavori pubblici da tempo va dicendo che questo era l’anno giusto per il mercato, inaugurato nel dicembre 1956 e chiuso dall’aprile 2016. Simone Prevete un mese fa aveva annunciato quel che il dirigente Alberto Soddu ha scritto nelle determina avente per oggetto la “Procedura di gara aperta per i servizi di ingegneria e architettura riguardante l’aggiornamento del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento della ristrutturazione ed ampliamento del mercato di via Mazzini” per un importo a base d’asta di 365mila euro. È questa la prima pietra di un iter che deve concludersi tra 10 mesi con l’accensione delle ruspe.

La storia

A metà anni Novanta gli amministratori comunali hanno accarezzato l’idea di ristrutturare il mercato, nel 2003 la Giunta di Antonio Barberio incassa 3.152.617 euro per eseguire i lavori. Nel 2007 l’esecutivo di Angela Nonnis affida la progettazione e direzione lavori a uno studio di Firenze (285mila euro) e tre anni dopo l’impresa Secag di Quartu si aggiudica il cantiere per 1.727.899,88 euro che però dopo pochi mesi smonta perché la falda acquifera dove piazzare le fondamenta si dimostra meno profonda di quella indicata nel progetto. Tutto da rifare: nuovo studio di fattibilità economica e «ulteriori spese per 274.960,83 euro». Nuovo appalto, aggiudicato nel 2010 dalla D.C.G con un ribasso del 4,791%.

Un anno dopo altra risoluzione del contratto. Nel 2015 l’esecutivo Tendas ci riprova: i lavori vengono affidati alla ditta Dentoni che li avvia nel 2017. Prima la sospensione parziale per il rinvenimento di manufatti in amianto, poi le grana delle falde acquifere che rallenta la realizzazione del parcheggio multipiano, ed ecco la risoluzione. Nel 2019 altro giro: appalto (un milione e 945mila euro) alla ditta Pellegrini che un anno dopo consegna il parcheggio per un mercato che non c’è.

Commercianti

Nel mezzo di questa assurda vicenda c’è chi campa non di parole ma da quel che vende. Quando la struttura in via Mazzini è stata chiusa, i commercianti vennero trasferiti in un locale di un privato, in via Cimarosa. Erano 23 allora e oggi non arrivano a dieci, ai quali si sommano i 4 che il box ce l’hanno nell’altro mercato comunale, in via Costa. La Giunta Sanna, ma anche chi l’ha preceduta, di tagliare spese “superflue” non ne ha mai voluto sapere per cui da una parte paga gli operai della “Oristano servizi” per aprire, pulire e chiudere la struttura in via Costa e dall’altra versa il canone di affitto per quello in via Cimarosa: 702mila euro dall’aprile 2016 a dicembre 2024. Un conto altissimo, che si poteva evitare spostando tutti i commercianti in via Costa appunto.

L’inchiesta

Dal settore lavori pubblici al mondo del commercio passando per le aule del tribunale dove quattro indagati (due ex dirigenti comunali e due imprenditori) sono accusati di abuso d’ufficio. La vicenda risale agli anni 2019-’21 ovvero dopo la rescissione del contratto con la Dentoni costruzioni per inadempienza e l’affidamento alla Pellegrini srl.

L’opera d’arte

Parlando del mercato di via Mazzini non si può trascurare la fontana di Antonio Corriga, gran maestro e artista, installata nel 1957. Un’opera preziosa tanto che il ministero dei Beni culturali l’ha dichiarata «d’interesse culturale particolarmente importante» e che oggi è riparata dalle intemperie solo da uno squallido telone azzurro. Un’onta che l’assessora alle Attività produttive, Valentina de Seneen, ha promesso di cancellare. «Bisogna reperire le risorse per il restauro della fontana di ceramica», ha scritto nel Piano esecutivo di gestione.

