Da Riva a piazza San Marco, inaugurata la mostra dei Lego 

L’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari diventa per un mese il regno dei mattoncini Lego. È stata inaugurato ieri mattina il “Museo del Karalisbrick”, con i suoi 11 temi espositivi, per un totale di 500.000 pezzi.

L’iniziativa è nata da un’idea del brickbuilder Maurizio Lampis e del suo socio Gianluigi Cornaglia che hanno dato vita a un’esposizione unica con sede a Cagliari. Ed è proprio Lampis ad avere costruito gran parte delle opere presenti all’ex Convento a cominciare dalla piazza San Marco di Venezia, «la più grande al mondo realizzata da un privato» dice Lampis, «con 170 mila mattoncini, un peso di 100 chili e 8 mesi per realizzarlo». E poi c’è la fontana di Trevi, «realizzata in 5 mesi» e tanto altro. «Adesso il mio sogno» auspica Lampis «è realizzare l’Italia in miniatura».

A tagliare il nastro l’assessora al Commercio Rossana Perra insieme a tanti bimbi delle scuole. «Sviluppare la curiosità e anche la manualità dei nostri ragazzi è un obiettivo virtuoso» ha detto l’assessora, «che nel caso specifico va di pari passo con la conoscenza dei monumenti». Una sala è tutta dedicata ai monumenti sardi, un’altra a Star Wars e poi ci sono il Titanic e il busto di Gigi Riva. «La conferma della bontà dell’iniziativa è nell’entusiasmo dei bambini presenti all’inaugurazione e altri sicuramente ne vedremo nei prossimi giorni» ha detto il sindaco Graziano Milia. La mostra è aperta fino al 5 maggio.

