È lo stupore di bambino a dare vita a tutto. Aveva sei anni Francesco Sarritzu (oggi ne ha compiuti 57) quando entrò in un’ edicola con la sua mamma e vide per la prima volta un album di figurine. Ne rimase affascinato e da lì comincio una raccolta che non si è mai fermata. figurine ne ha 500mila distribuite in oltre 400 album. Non solo giocatori di calcio ma anche cartoni animati, basket, paesaggi e tanto altro. E come una reliquia custodisce znche un intero album dedicato a Gigi Riva con la prima rarissima figurina del campione del Cagliari.

La passione

Nella sua casa nel centro storico, le figurine sono ovunque: dentro i bauli in salotto, negli scaffali in camera da letto, nei mobili dell’ingresso. «Non so nemmeno io come ho iniziato» racconta Sarritzu, «so solo che ero piccolissimo e quegli album dei calciatori mi piacevano troppo. Io tifavo Cagliari come adesso, e c’era Gigi Riva che era un mito e così ho cominciato la collezione. Ho la sua prima figurina del 1963-64 abbinato a Rizzo e una che avevo trovato nelle caramelle, ancora macchiata di zucchero». Gli album custodiscono tutte le figurine del Cagliari, dagli anni Settanta ad oggi, e poi quelle della Champions League, degli Europei, dei Mondiali. Dei giocatori più forti del mondo come Kylian Mbappè di cui conserva le immagini fin dai suoi esordi.

Pezzi rari

«Sono riuscito a trovare anche un album del 1938 di figurine che si trovavano nei pacchetti di sigarette dell’epoca e uno delle regole del calcio del 1940».E poi sono arrivati i cartoni: l’Incantevole Creamy, Jeeg robot, Heidy, Candy Candy. «Tutti rigorosamente conservati dentro le loro cartelle. Conservarle e catalogarle ha richiesto un non facile lavoro, anche perché all’inizio le figurine non erano adesive, ma le dovevi attaccare con la coccoina. Ho poi preso anche degli album molto vecchi e malridotti nei mercatini che ho rimesso in sesto: mettevo le figurine nell’acqua per togliere la vecchia colla e poi le riattaccavo». D’altronde la passione per il collezionismo fa parte del dna di Sarritzu. Entri nel salone di casa sua e ti sembra di essere di un botto catapultato negli anni Trenta o giù di lì. C’è un vecchio grammofono che ancora suona e poi ci sono decine di macchine fotografiche antichissime, radio d’epoca, modellini di auto, portasigarette. «Colleziono anche immagini sacre» aggiunge, «ne ho tantissime e anche molto antiche e poi le cartoline di Quartu, la mia città, dal 1903».

E sul tavolo non poteva mancare una figurina speciale: quella del nipotino Andrea Francesco un mese appena, con tanto di maglia del Cagliari. «Sarà lui a raccogliere la mia eredità» dice fiero Sarritzu, «mia figlia non ne ha mai voluto sapere, ma con lui ci divertiremo a continuare a collezionare album ed attaccare figurine».

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