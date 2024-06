Da rifare la copertura dell’asilo 

Il Comune di Ussana ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme relativo all’edificio della scuola dell’infanzia di via Crispi. Due gli interventi previsti al momento: la messa in sicurezza dei cornicioni dell’area della palestra e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio che ospita l’istituto.

L’instabilità dei cornicioni deriva da diverse infiltrazioni rilevate, causate dalle aree di ristagno d’acqua presenti sulla copertura del fabbricato. Per mettere in sicurezza l’area è necessario sostituire l’intera copertura, che è stata soggetta a manutenzione negli anni precedenti, «con un manto adeguato alle esigue pendenze esistenti e che incrementi il confort energetico», come si legge nel progetto approvato dalla Giunta.

Dal punto di vista energetico, in seguito a una valutazione delle attuali prestazioni dell’intero edificio, è prevista la riqualificazione degli infissi attraverso la sostituzione di tutti i serramenti sul lato giardino.

L’importo complessivo dell’intervento è di 125 mila euro, in parte finanziato con fondi del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.

RIPRODUZIONE RISERVATA