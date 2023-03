Da Ranieri complimenti a tutti 

Quando Re Claudio chiede una cosa, la richiesta è un ordine e non c'è Reggina che possa opporsi. «Avevo chiesto ai ragazzi di riprendere dal secondo tempo della partita con l'Ascoli, ero curioso di vedere se fosse solo una rondine o primavera». E il Cagliari ha obbedito, replicando i secondi 45 minuti contro i marchigiani in tutto e per tutto, con quattro reti e gli stessi marcatori. Ma Ranieri non si ferma qui. «Sono solo tre punti, ogni partita va sudata».

Avanti così

Certo, un 4-0 sul campo dei calabresi era difficile da immaginare. «Abbiamo fatto quello che avevamo preparato», spiega Ranieri, «i ragazzi sono venuti qui con voglia di far bene, giocare e ripercorrere il secondo tempo della partita con l'Ascoli. Ci siamo riusciti e a loro faccio i complimenti di cuore». I 90 minuti: «Abbiamo giocato bene, senza portar palla, con diligenza. Abbiamo affrontato una Reggina determinata, che voleva far risultato. Anche dopo il nostro primo gol hanno messo 2-3 traversoni insidiosi. Ma poi siamo usciti con più personalità». Ranieri è soddisfatto: «Di tutti, perché anche chi entra lo fa per dare una mano alla squadra. E questo è importante perché siamo nel momento clou del campionato. Abbiamo vinto una bella partita, molto intensa. Complimenti alle due squadre e al pubblico. Ma complimenti soprattutto a chi ci ha seguiti in una trasferta così difficile. Sì, sono soddisfatto».

A passo di carica

E' un Cagliari che Ranieri sente sempre più suo. «Lavoro qui da due mesi, ringrazio i ragazzi che mi seguono in tutto e per tutto. Dobbiamo continuare così». Senza guardare troppo la classifica: «Non penso si possa arrivare al secondo posto, dovremmo vincerle tutte. Ma io sono così, dobbiamo provarci fin quando ce lo permette la matematica. Se poi non entriamo in cattedrale, almeno prendiamoci il campanile. Ossia, cerchiamo di arrivare il più su possibile, poi avremo la lotteria dei playoff, dove quel che hai fatto prima non conta, una lotteria dove può uscire qualunque numero». Ranieri si gode un Cagliari che, pian piano, sta recuperando i pezzi: «Per tanto tempo ho dovuto fare il farmacista, dosare l'impiego dei giocatori. Ne stiamo recuperando di importanti. Penso a Pavoletti, che ho avuto a intermittenza, e ad altri che vedo ora in allenamento dopo due mesi. Questa è una squadra con potenzialità, che deve tirar fuori il meglio. E lo deve fare con tenacia, perché se vuoi una cosa devi lottare per prendertela».