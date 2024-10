Da Ragonese a Iannacone, da Maggi a Rapino: quante storie a Guasila 

Giunto all’ottava edizione, ritorna a Guasila il Festival dell’Altrove, che, in memoria di Giulio Angioni, inanella storie di libri, musica e poesia. Costruita intorno al Premio letterario intitolato all’antropologo e scrittore, morto nel 2017, originario del piccolo paese della Trexenta, il Festival si apre domani per concludersi domenica. Nel corso della tre giorni, incontri, laboratori, reading, con ospiti di caratura nazionale, daranno colore ai bixinaus di Guasila. Tra gli ospiti attesi: Simone Tempia, Claudia Lanteri, Domenico Iannacone, Patrizia Rinaldi, Alessandra Carati, Sergio Rizzo, Remo Rapino, Andrea Maggi, Tommaso Giartosio. La terza giornata del Festival si chiuderà con le parole di Angioni, tratte da “Doppio Cielo” e scandite da Isabella Ragonese, attrice siciliana, e l’accompagnamento musicale di Gavino Murgia.

Domani

Promossa dal Comune, con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, e il coordinamento dell'Associazione Enti Locali, la kermesse sarà inaugurata da Simone Tempia, che presenta agli allievi dell’Istituto comprensivo di Guasila, “Vita con Lloyd: il giardino del tempo” (Rizzoli), con protagonista il celebre maggiordomo ideato dallo scrittore piemontese. Nel pomeriggio, la narrazione si colora di giallo per via di Claudia Lanteri e del suo romanzo “L’isola e il tempo” (Einaudi), ambientato nel sud della Sicilia. In serata, Domenico Iannacone, con Matteo Porru e Maria Fois Maglione, fondatrice dell’associazione “Il Giardino di Lu”, parlerà di “Che ci faccio qui”, la striscia quotidiana che il giornalista tiene su Rai 3 dal 2019, e in cui si occupa di storie di vita. Come le due successive, anche questa giornata si chiude (ore 22) con la lettura di alcuni brani di un romanzo di Giulio Angioni. Sarà Rosa Aste, attrice cagliaritana, a leggere pagine da “L’oro di Fraus”.

Sabato

Tra i protagonisti del secondo giorno ci sono scrittori e giornalisti. In mattinata, Patrizia Rinaldi illustra, agli studenti dell’Istituto superiore di Senorbì, “I disobbedienti del mondo nuovo” (Giunti), una storia distopica sul tema della solitudine dei giovani. Nel pomeriggio, Alessandra Carati, finalista al Premio Strega 2022, racconta “Rosy” (Mondadori), e le vicende che le hanno consentito di scrivere questo “romanzo” su Rosa Bazzi: con il marito Olindo Romano è stata condannata per la strage di Erba. Segue il giornalista Sergio Rizzo, autore di “Io so’ io” (Solferino), che spiega come “i politici sono tornati a essere intoccabili”. Infine, sarà la volta di Remo Rapino, autore di “Fubbàl” (Minimum Fax), in cui illustra piccole storie di calciatori sconosciuti che non hanno vinto mai. Toccherà a Michela Atzeni chiudere con la lettura di alcune pagine di “Assandira” e le musiche di Andrea Andrillo.

Domenica

Nell’ultimo giorno, in mattinata (ore 11), il protagonista della serie tv “Il collegio”, Andrea Maggi, porta “Il mio Socrate”(Giunti), un romanzo pensato per i teenager, mentre alle 17 Dino Manca e Duilio Caocci, accademici di Sassari e Cagliari, discuteranno sull’eredità letteraria di Giulio Angioni. L’ultimo incontro è con Tommaso Giartosio con il suo “Autobiogrammatica” (Minimum Fax), finalista al Premio Strega 2024. Gran finale con la premiazione dei vincitori delle tre sezioni del concorso: narrativa edita, narrativa inedita, saggistica e poesia. Un Premio alla carriera sarà consegnato al giornalista Giacomo Mameli e un Premio speciale a Geppi Cucciari, autrice e conduttrice tv. (f. r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA