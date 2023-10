Da ragioniere a prete, don Miccichè ordinato sacerdote 

Il cuore batte forte nella basilica piena come accade nelle grandi occasioni. È un turbinio di emozioni quello che ha avvolto don Antonio Miccichè 51 anni, da ieri ufficialmente vice parroco della basilica di Sant’Elena.

Sono arrivati in tantissimi per assistere alla cerimonia con cui è stato ordinato sacerdote officiata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Accanto ai fedeli della parrocchia, anche i suoi compaesani di Uta, con in testa il sindaco Giacomo Porcu, che di don Antonio è anche amico d’infanzia. Nessuno è voluto mancare a questo appuntamento così speciale e così sentito.

L’ordinazione è arrivata alla fine di un lungo percorso cominciato in seminario nel 2013. Poi sei anni dopo l’arrivo a Quartu, l’inizio dell’avventura come diacono nel 2022. Don Antonio, ragioniere prima e infermiere dopo, proprio stando a contatto con i malati ha sentito la vocazione. E ieri era davanti all’altare, emozionato come non mai, «fiero di servire Dio».

Al termine della lunga cerimonia a cui ha partecipato anche la presidente del consiglio Rita Murgioni in rappresentanza dell’amministrazione, la grande festa si è trasferita all’oratorio Ferrini in via Porcu per un saluto a tutti i cittadini che fin dall’inizio hanno dimostrato il loro affetto a questo sacerdote buono e generoso.

