Da quel pari al Ferraris la grande rimonta nel ’65 

Il Cagliari, all’esordio in Serie A nella stagione 1964-65, sta soffrendo oltremodo il salto di categoria. Dopo 14 turni e 8 debacle, reduce dal secco 4-0 subito dal Toro, è ultimo a 7 punti e un suo mesto ritorno in cadetteria è dato per scontato. Ma il pari a Marassi dimostra che è ancora presto per i giudizi definitivi.

Colombo sfodera 3 parate strepitose. Martiradonna e Tiddia annullano le punte genoane. Cera, Mazzucchi e, soprattutto, Longo difendono e impostano. Visentin, ottimo da mezzala, si rende più volte pericoloso e il trio Riva-Greatti-Rizzo crea lo scompiglio nell’area ligure. Unico neo il peruviano Gallardo che tarda a inserirsi nei meccanismi. Alla luce di ciò, vittoria sfiorata per i rossoblù isolani nonostante il continuo ma confuso assalto del Grifone. Il gol di Riva al 7’ della ripresa, colpo di testa su azione iniziata da Greatti, e una bella punizione di Zigoni al 12’ valgono l’1-1 finale.

Contestato a fine gara il “principe dei fischietti” Lo Bello: dubbio l’offside di Gallardo sul gol annullato a Visentin, cui viene negato anche un evidente rigore. Da Genova, città marinara, il vento cambierà per la ciurma rossoblù. “Sandokan” Silvestri, con una strepitosa traversata di 27 punti (con ben 12 vittorie), condurrà in porto un’epica salvezza e un prestigioso 6° posto finale.

