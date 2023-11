Da Quartucciu ai set dei grandi film 

Da piccola “costringeva” le cugine e i cugini a diventare attori nelle sceneggiature che ideava, facendo diventare la casa di sua nonna il set ideale per la sua storia. Partita convinta di fare la registra o la sceneggiatrice, Silvia Felce, 46 anni, quando si è ritrovata tra luci, fotocamere, ciak, ha capito che il suo posto era in produzione. È lei insomma che nel set di un film o di una serie televisiva garantisce che tutto fili liscio.

«Tutti devono stare al posto giusto, nel momento giusto», assicura la donna, mentre nella sua casa londinese prepara una cena dal gusto italiano per i suoi amici. «Sono solo le 17, ma qui si mangia molto presto – sorride -. Io fin da bambina ho sempre voluto fare questo, i miei compagni dicevano che da grandi sarebbero voluti diventare insegnanti o medici, io ho sempre guardato con grande fascino al mondo del cinema».

Gli inizi

I primi viaggi a Londra li ha fatti per perfezionare il suo inglese, poi per studiare Film & Media al Birkbeck College. «Mio papà mi ha sempre detto di fare della mia passione il mio lavoro e così è stato». Oggi il suo nome è nei titoli di coda di grandi successi internazionali: “Britannia”, “Il trono di spade”, “Assassin’s Creed”, “The Hollow Crown”, “Indiana Jones”, giusto per citarne alcuni. «Uno dei primissimi film a cui ho lavorato è “Ritorno al futuro” di Robert Lee Zemeckis, ma anche l’ultimo, prima dello sciopero. Si chiama “Here” è sempre di Zemeckis e dovrebbe uscire in Italia il prossimo anno».

Silvia è arrivata a Londra nel Duemila, tanti sogni nel cassetto e tanta determinazione. «Mi rivedevo un po’ in Emily de “Il diavolo veste Prada”: ho iniziato facendo la gavetta, portando the e caffè. Ero stra felice, quella era la porta giusta per entrare in quel mondo. Sul set ho iniziato come runner, cioè la ragazza che si occupava delle commissioni. Poi finalmente sono diventata assistente e coordinatrice di produzione ed è stato amore a prima vista».

La nostalgia

Eppure la Sardegna le manca «soprattutto il mare, qui fa freddo anche con venticinque gradi, almeno due volte all’anno riesco a tornare a casa», dice. Ma è anche consapevole che in Italia non avrebbe mai potuto aprire il cassetto dei sogni. «Lavoro dopo lavoro mi sono conquistata il mio posto, qui ci sono sicuramente più opportunità. Purtroppo in Italia si vive ancora di nepotismo».Le sue giornate sono frenetiche e mai uguali. «Non ho una giornata tipo, in questo lavoro è impossibile. Alcune sono lunghissime, spesso lavoriamo anche sedici ore di seguito e poi l’imprevisto può essere dietro l’angolo, non c’è tempo per rallentare».

RIPRODUZIONE RISERVATA