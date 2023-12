Da quarant’anni in prima linea: «Si riparta dai Pronto soccorso» 

«La sanità sarda è in gravissima difficoltà, ma abbiamo il dovere di lottare per invertire la rotta». Il referto lo firma Giorgio Pia, medico ospedaliero per quattro decadi, di cui due da primario del Pronto soccorso al Santissima Trinità. Pia, che a giugno è andato in pensione e guida il Tribunale del malato per conto di CittadinanzAttiva, indica una strada: «Per risalire la china è necessario ripensare i Pronto soccorso, modificando anche le abitudini degli utenti».

Dottore, spieghi pure la sua ricetta della salvezza.

«Oggi si ha quasi un timore reverenziale a dirlo, ma gli utenti abusano del Pronto soccorso. Con questo non voglio dire che se la sanità non funziona è colpa dei cittadini, ma in questa drammatica situazione degli ospedali sardi ciascuno deve fare la propria parte».

Una persona “normale” come capisce se è da Pronto soccorso o meno?

«Qui entrano in gioco i medici di base, che non abbondano e spesso hanno il massimo dei pazienti consentiti. In queste condizioni tante persone vanno al Pronto soccorso anziché dal proprio medico di famiglia. Ma non si possono sovraffollare le emergenze-urgenze perché “all’ospedale fanno tutte le analisi anche nei casi meno gravi», come sento ripetere troppe volte dai cittadini».

La politica cosa deve fare?

«Mettersi a lavorare per restituire dignità al lavoro di tutti gli operatori sanitari. Dopo la pandemia, le condizioni del sistema sono ulteriormente precipitate. Tanti medici stanno preferendo le strutture private. Gli ospedali pubblici hanno perso credibilità».

Di chi è la colpa?

«In Sardegna abbiamo ancora quattro codici, anziché cinque. Solo di recente si sta parlando di fast track (percorsi veloci per i pazienti meno gravi). Il see and treat (trattamento delle urgenze minori da parte dell’infermiere) è ancora un’utopia. Tutto questo necessita di confronto tra i vari attori, presa di coscienza dei problemi e programmazione».

Torniamo a bomba: la classe dirigente è inadeguata?

«La sanità non si gestisce per sentito dire, ma va affidata a chi la conosce e ha strumenti culturali ed esperienza. Non è pensabile far ripartire un sistema se tutti gli attori non contribuiscono a riformare l’organizzazione e le modalità di accesso ai Pronto soccorso, la cui vera funzione è andata perduta. Quale assistenza si può garantire copuò n tre medici per cinquanta pazienti?».

La sanità non cura più?

«La sanità cura, ma con estrema difficoltà. Troppa, ormai».

Al Tribunale del malato chi si rivolge?

«In questo periodo, tanti over 65 che i reparti di Ortopedia mandano a casa dopo un’operazione del femore. Viene saltata la riabilitazione».

Sui livelli essenziali di assistenza la Sardegna è inadempiente.

«In assenza di riabilitazione, a cui mancano almeno 60 posti letto solo nel Cagliaritano, vengono ritardate le dimissioni dei pazienti più fragili operati al femore. Così difficilmente si interviene entro le 48 ore».

Quando ricevete le richieste di aiuto cosa fate?

«Personalmente provo a contattare i reparti. Ma è evidente che, a fronte di qualche caso risolto, le emergenze e le storture restano».

Se venisse risolto il caos dei Pronto soccorso, sarebbe tutto a posto?

«Purtroppo no. La seconda emergenza sono i posti letto: in tutti gli ospedali abbiamo tenuto pazienti ricoverati al Pronto soccorso anche per una settimana».

Alla Sardegna servono nuovi ospedali?

«Neanche per sogno. Solo a Cagliari ci sono il San Giovanni di Dio e l’ex Clinica pediatrica. Si ammodernino prima queste strutture. L’edilizia sanitaria è un business a cui va messo un freno».

Sprechi negli ospedali?

«Ci sono semmai troppi tagli, specie ultimamente. A Cagliari il Marino non è stato riaperto: faceva 22mila accettazioni all’anno, ortopediche per il 60 per cento. Quel bisogno di cure si è riversato su Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità. Oggi la sanità viene definanziata, invece bisognerebbe investire di più, soprattutto in aggiornamento del personale».

Una rabbia ce l’ha?

«Al Santissima Trinità la radiologia è chiusa da mesi. L’assistenza ai malati oncologici del Businco non è da meno: arrivano in ospedale alle 6, spesso tornano a casa di sera. Una giornata intera per ricevere la chemio. Non è umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA