Da Putin nuove minacce nucleari 

Mosca. La Russia dispone di armi nucleari ancora “più avanzate” degli Stati Uniti e, se necessario, «dal punto di vista tecnico-militare siamo pronti» ad usarle. L’avvertimento, lanciato da Vladimir Putin in un’intervista alla televisione di Stato, è accompagnato dal richiamo alla dottrina militare di Mosca, che consente di fare ricorso a tali armamenti solo come risposta a minacce all’“esistenza” dello Stato o alla sua “sovranità e indipendenza”. E dall’aggiunta di non aver mai pensato di usare armi nucleari tattiche in Ucraina nel 2022, smentendo notizie circolate negli Usa. Una rassicurazione che non convince del tutto i vicini occidentali. Tanto più che Putin ha annunciato di voler schierare le sue truppe lungo la frontiera con la Finlandia, appena entrata nella Nato insieme alla Svezia. Il premier finlandese Petteri Orpo ha risposto sottolineando che il suo Paese lavorerà al «potenziamento della difesa e al rafforzamento dei confini», che ha definito «pilastri fondamentali». «Putin ha detto chiaramente che lui la pace non la vuole, non vuole smettere di bombardare in Ucraina. Così almeno anche a livello italiano quelli che pensano sia facile dialogare con Putin si renderanno conto che non è facile», ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un un convegno della fondazione Med-Or al Centro alti studi per la Difesa.

«Nessuno qui ha paura di voi», gli ha fatto eco il presidente lituano Gitanas Nauseda, commentando l’aggressione subita nel suo Paese da Leonid Volkov, ex braccio destro di Alexei Navalny. Al termine di un bilaterale martedì sera a Parigi con Emmanuel Macron, Nauseda aveva detto che occorre «considerare l’idea di inviare truppe in Ucraina». Un’ipotesi ventilata dal presidente francese e sulla quale è tornato Putin nella sua intervista. La presenza di contingenti militari della Nato in Ucraina «non cambierà la situazione sul campo, come non la cambia la fornitura di armi» a Kiev, ha detto il presidente russo. Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue (Coreper) ha intanto dato il via libera all'Ukraine Assistance Facility (Uaf) per fornire aiuti militari urgenti a Kiev. La misura vale 5 miliardi di euro per il 2024 e prevede la possibilità di acquistare armi - e ottenere i rimborsi dal fondo - sul mercato internazionale qualora l'industria europea non sia in grado di evadere gli ordini.

