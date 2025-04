Da Praga per la magia dei Baballottis 

Da Praga a Iglesias per gli antichi riti della Settimana Santa nella città dove vissero suo bisnonno paterno Salvatore, che fu il sacrestano nella cattedrale dedicata a Santa Chiara, e suo nonno Pietro.

Il viaggio

È questa la storia di Eric Figus, 55 anni, francese ma residente nella Repubblica Ceca. Una storia emozionante che racconta il profondo legame con la Sardegna. Eric aveva un sogno: vivere gli antichi riti della Settimana Santa a Iglesias, partecipando alle processioni che accompagnano la Pasqua. E il suo più grande desiderio è stato realizzato, grazie all’arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte. Così, giovedì, raggiunto l’aeroporto di Elmas, il 55enne si è diretto a Iglesias dove ha potuto indossare l’abito da Baballottis ricevuto in dono dal suo più caro amico di Iglesias, Luca Mula, per vivere la sua prima processione, nel giorno del Giovedì Santo, dedicata alla Vergine della Pietà e il “giro” delle sette chiese. Il Venerdì Santo, dalle 9.30, ha vissuto la processione del Monte e la sera, dalle 20, la processione del Descenso. Ed è stato proprio Luca Mula a fare da intermediario fra il suo amico fraterno e l’arciconfraternita: Eric, infatti, gli aveva confidato questo desiderio e pochi giorni prima del Natale ha ricevuto la lieta notizia di potere partecipare agli antichi riti, grazie al benestare della arciconfraternita.

L’emozione

«Ricevere questa notizia è stata una gioia immensa per me - ha raccontato Eric Figus – custodivo questo sogno nel mio cuore da tanto tempo. I racconti di mio padre mi hanno sempre affascinato e mi sono innamorato di questa città e delle sue tradizioni secolari. Nel 2021, sono stato a Iglesias con la mia famiglia e i miei figli sono stati battezzati nella cattedrale di Santa Chiara. Anche quel momento è stato intenso ed emozionante quasi a suggellare il profondo legame con la mia famiglia d’origine, con le mie radici più profonde. Vivere i riti della Settimana Santa è stato per me un onore, una promessa della mia famiglia che si rinnova nel tempo, un percorso emozionante fra i miei sentimenti più intimi e profondi. Nella Settimana Santa a Iglesias ci sono storia, arte e devozione. Ho vissuto le Sante processioni con grande speranza e una devota compassione, cercando di coglierne il profondo significato e potere tramandare ai miei figli un’eredità culturale immensa».

A casa

Oggi, nel giorno di Pasqua, Eric lascerà la sua amata Iglesias per fare rientro a Praga, portando nel cuore la felicità di un sogno realizzato e la speranza di vivere di nuovo quella intensa emozione che non potrà mai dimenticare.

