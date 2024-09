Da Pitzuamu a Portu Maga si viaggia fra le buche 

La pericolosità della strada dei cervi, da Pitzuamu a Portu Maga per poi raggiungere Piscinas e altre località della Costa Verde, torna in Aula con un’interrogazione della minoranza di Arbus. Il primo firmatario, Agostino Pilia, dice: «Era aprile quando un’ordinanza sindacale disponeva la messa in sicurezza del tragitto. A stagione finita i lavori sono stati eseguiti a metà: le buche tappate solo nel tratto iniziale. Poi ecco voragini, avvallamenti, profondi solchi. Oltre il mare il tragitto consente di raggiungere aziende zootecniche e agriturismi che lamentano i danni subiti». Dunque le domande: «Perché sono state interrotte le opere? La somma di 12.560 euro è stata spesa per le finalità programmate? Quali i motivi che hanno ostacolato la sistemazione del tratto sterrato che la collega a Piscinas, guadando il fiume Rosso dei veleni? C’è la volontà dell’amministrazione di ristorare dalle perdite le attività economiche della zona?»

Il sindaco, Paolo Salis, risponde: «La messa in sicurezza dell’arteria richiede un costo di 400 mila euro, fondi che non abbiamo. L’impegno è stato un intervento nei tratti a maggior rischio. In otto anni sono stati spesi appena 1.500 euro, con la nostra legislatura di due anni e mezzo 13 mila. La minoranza di oggi, maggioranza fino al 2020, vede pericoli e disagi solo adesso?» (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA