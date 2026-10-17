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Centro storico.
18 ottobre 2026 alle 00:10

Da piazza Garibaldi fino alla “zona rossa” per una città più sicura 

La manifestazione dopo gli episodi di violenza: «Vogliamo camminare in strada tranquillamente» 

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Da piazza Garibaldi fino a piazza Matteotti e piazza del Carmine. Una manifestazione pacifica, senza colori politici, come annunciato dagli organizzatori, per chiedere «una Sardegna più sicura» dopo i casi avvenuti in questi mesi soprattutto nel centro storico, tra risse, scippi, rapine e molestie, anche pesanti.

Le ragioni

«Ci siamo riuniti per dire basta alla violenza», spiega uno degli organizzatori e promotori dell’iniziativa, Fabio Macciò, «e per far sì che qualcuno intervenga per risolvere il problema della sicurezza qui a Cagliari e nei comuni limitrofi». La presa di posizione è dura: «Non siamo più disposti a subire queste situazioni», prosegue, «non possiamo più camminare liberamente né per le vie del capoluogo né per quelle dell’hinterland». Il riferimento, inevitabile, è agli episodi di violenza che si sono registrati anche recentemente.

«Un problema di tutti»

In piazza Garibaldi si sono radunate un centinaio di persone. Unica bandiera presente quella sarda dei quattro mori: «Abbiamo chiesto ai partiti politici di presentarsi senza bandiere e simboli», ha detto Macciò, «volevamo che fosse una manifestazione pacifica. Non esiste destra o sinistra, si tratta di un problema trasversale che colpisce qualsiasi persona, italiana o straniera che sia. È una situazione che tocca tutti e va risolta immediatamente», ha concluso l’organizzatore.

Il percorso

La manifestazione è iniziata dopo le testimonianze raccontate direttamente dalle scale della scuola Riva di piazza Garibaldi. Poi il corteo è partito intorno alle 21 con famiglie, giovani e bambini al seguito. Da piazza Garibaldi si è proceduto verso via Garibaldi, per proseguire verso via Manno, il Largo Carlo Felice fino all’arrivo in piazza Matteotti e piazza del Carmine. Non a caso il cuore della “zona rossa”, prorogata fino al 31 gennaio 2027 su ordinanza della prefettura, e teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di violenza che hanno convinto il gruppo a organizzare la manifestazione di ieri sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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