Da Pianosa alla Sardegna, Daria Bignardi: «Ogni carcere è un’isola». E va riformata 

Un tour isolano importante, del resto con il suo ultimo libro (“Ogni prigione è un’isola”, Mondadori) l’affinità è evidente. Dopo Perfugas, Daria Bignardi sarà questa sera (20.45) al Festival letterario del Monreale di San Gavino, domani a Cagliari per un firmacopie alla libreria Tiziano (18.30) e sabato per LiberEvento a Villamassargia (21.30, Casa Casula).Per scrivere questo libro di memorie e riflessioni, Bignardi è «rinchiusa» in una piccola isola, Linosa, una delle tre Pelagie: «piccola, verde, nera, persa nel mare blu tra Africa e Sicilia», per immergersi nel passato e rievocare un volontariato compiuto dentro le carceri italiane, soprattutto a San Vittore.

Il carcere è davvero inutile come ha asserito Luigi Pagano, per 40 anni direttore di varie carceri, da Pianosa alla Sardegna?

«Che il carcere così com’è sia inutile lo dicono i dati delle recidive, che sono circa il 70 per cento. Nelle rare realtà dove le persone ristrette possono imparare un lavoro qualificato la recidiva crolla al 20 per cento».

Visitava le carceri con la speranza di contribuire a migliorare la vita dei detenuti?

«Grazie ma non ho la presunzione di operare per una vita migliore dei detenuti, mi limito a raccontare quello che vedo, perché, come scrivo nel libro e come ho detto al dott. C. in prigione c’è la vita com’è, fatta di dolore, ingiustizia, povertà amore, malattia, morte amicizia, rimpianto di una felicità e desiderio di libertà».

Come dice un detenuto, il carcere è davvero lo specchio della società?

«Che il carcere sia lo specchio della società lo dicono detenuti, agenti, direttori, educatori, magistrati, chiunque in carcere ci lavori e ci viva. E purtroppo sì, è anche una scuola di crimine, nella maggior parte dei casi. In tanti raccontano di esserci entrati ragazzi, magari per un pezzo di hascisc o un reato minore, ed essere usciti coi contatti per intraprendere una vera carriera criminale».

Le carceri sono luoghi di disperazione. Lo dimostrano i suicidi sempre più frequenti e numerosi: frustrazione, o anche morire è una forma di protesta contro la reclusione da parte di persone fragili e influenzabili?

«Penso di sì. Quest’anno il numero dei suicidi è impressionante e parla di un disagio insopportabile, di persone malate, tossicodipendenti, con problemi psichiatrici, che in carcere non ci dovrebbero stare. Il mondo fuori non sta molto bene, ci sono sempre più persone povere e malate, e dentro è uguale, solo che si sta ancora peggio».

Nelle prigioni sovraffollate accanto ad ogni tipo di criminalità, la detenzione, può essere davvero sentita come una «vendetta sociale»?

«Di fatto lo è, in queste condizioni. Anche se c’è un sacco di gente, tra le persone che lavorano nell’amministrazione penitenziaria, che cerca davvero di aiutare chi soffre. Ma è il sistema carcere che è guasto, non le singole “mele marce” come sentiamo dire ogni tanto».

Perché non si è mai saputo come sono morti i 13 detenuti durante le rivolte nelle varie prigioni italiane nel 2020?

«Ufficialmente sono morti di overdose. Due procedimenti d’inchiesta sono stati archiviati: ora c’è un ricorso in atto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo».

Il pestaggio di Santa Maria Capua Vetere: metodi disumani costanti o esasperazione di chi monta di guardia, carcerati anch’essi?

«Credo che anche gli agenti siano vittime di un sistema trascurato e disperato».

Il 41 bis: isolare gli elementi ritenuti pericolosi serve davvero a qualcosa o è una delle tante crudeltà carcerarie?

«Molti agenti mi hanno detto che il 41bis è inutile perché “tanto i detenuti possono parlare con l’avvocato”. Altri che è anacronistico. Altri ancora pensano sia servito a far collaborare certi imputati».

