Da Pesaro ecco l’ala piccola 

Sassari. Tredici anni dopo Dimitrios Tsaldaris, un altro greco indosserà la maglia biancoblù: Vasilis Charalampopoulos. Classe 1997, l'ex Pesaro è un'ala piccola che ha sia il fisico (204 cm di altezza per 109 kg di peso), sia la tecnica per giocare anche vicino a canestro. Caratteristiche quindi opposte a quelle di Jamal Jones. Le cifre della stagione passata parlano di 10 punti col 53% nel tiro da due, un ottimo 49% nelle triple e 4,6 rimbalzi. Si è messo in luce da subito: ingaggiato a soli 15 anni dal Panathinaikos ha vinto in cinque stagioni tre campionati nazionali e cinque Coppe di Grecia, disputando anche l’Eurolega. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali: dall'Under 16 (bronzo agli Europei) all'Under 20 (oro). In Grecia ha giocato pure per Paok Salonicco, Lavrio e Ionikos Nikaias. Nel 2021/2022 è approdato in Italia: poche gare con Venezia e poi la Fortitudo Bologna (9 punti col 38% da tre).

L'ultimo colpo

Manca quindi solo la guardia straniera e la Dinamo si sta orientando più su una combo-guard che su una guardia-ala potente fisicamente. Coach Bucchi vuole un giocatore che abbia ball handling e sia rapido, un po' alla Tyrus McGee (alla Dinamo nella seconda parte di stagione del 2018/19) a costo di rinunciare a un po' di stazza, che si può comunque avere utilizzando sia Gentile sia Kruslin nello spot di “2”. Intanto dopo la convocazione di Ousmane Diop nel gruppone dei 22 del Senegal, ecco quella di Kaspar Treier nell'Estonia per le pre-qualificazioni all'Olimpiade, mentre Bendzius sarà impegnato nel Mondiale con la Lituania.

