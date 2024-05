Da Paz Vega a Bella Thorne per il Filming Italy Sardegna 

Il Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno tra Cagliari e il Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha avuto ieri il suo lancio ufficiale dal Festival di Cannes. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment.

A presiedere la giuria della sezione cortometraggi sarà Paz Vega, superstar spagnola, protagonista di film come “Parla con lei” di Pedro Almodovar. La madrina di questa nuova edizione del Festival sarà invece Ambra Angiolini, attrice per Ferzan Özpetek, Paolo Genovese, Michele Placido, ma soprattutto volto amatissimo della televisione.

«Sono felice di presentare qui a Cannes la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival», ha spiegato Tiziana Rocca, general director della rassegna. E ha regalato qualche anticipazione: «Saranno tantissimi gli ospiti che dialogheranno nelle masterclass con gli studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, come Bella Thorne». Non mancheranno Claudio Bisio, Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Salvatore Esposito, Margherita Mazzucco. «Ma non posso ancora svelare tutti i nomi. Così come numerosissimi saranno i titoli. Tra i film in anteprima assoluta, “Cult Killer”, thriller con protagonista Antonio Banderas». ( f. f. )

