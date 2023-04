Da Pavoletti a Rog e Kourfalidis Gli assi nella manica di Ranieri 

Tutti per uno e uno per tutti. E in questa fase più che mai, Ranieri avrà bisogno dell’apporto dell’intera rosa. Sabato scorso al Tardini il Parma ha dimostrato quanto siano importanti i cambi: gli ingressi di Camara, Mihaila e Man in particolare hanno cambiato la partita. Gli strascichi disciplinari rischiano poi di condizionare il rush finale. L’ammonizione per il fallo di mano “fantasma” è già costata la squalifica ad Azzi che sarà così costretto a saltare la prossima sfida con la Ternana. E restano sette i giocatori diffidati nel Cagliari: si tratta di Makoumbou, Nandez, Rog, Luvumbo, Dossena, Altare e Goldaniga, per i quali scatterà la squalifica al prossimo “giallo”. Un ruolo decisivo nelle ultime quattro partite potranno averlo pertanto quei giocatori che ultimamente - per un motivo o per l’altro - hanno trovato meno spazio. Non solo Pavoletti, evidentemente. A lasciare il segno potrebbero essere anche Rog, Kourfalidis, gli altri due difensori Goldaniga e Altare se necessario, lo stesso Viola.

Nel cuore del campo

Certe assenze pesano più di altre. Quella di Mancosu ha messo in discussione persino il 4-3-1-2, trasformato in alberello di Natale per sostenere meglio la punta e creare allo stesso tempo un cuscinetto tra le due linee. Il ritorno di Pavoletti ridà indubbiamente più peso e soluzioni all’attacco, diventato Lapadula-dipendente nell’ultimo periodo. Il bomber livornese - frenato dagli infortuni per quasi tutta la seconda parte della stagione - potrebbe essere l’uomo in più del Cagliari anche nei playoff. A lui e alle attuali seconde linee eccellenti si affida ora Ranieri che potrebbe spesso trovarsi nella condizione di dover cambiare, nel corso del match o già dall’inizio. Oltre a Pavoletti, dunque, rientrano in pista quei centrocampisti finiti ai margini per problemi fisici o scelta tecnicha. Su tutti Rog, alla continua ricerca di una condizione atletica quanto meno accettabile dopo l’ennesimo stop forzato. E se gira il croato, sale l’asticella sia in quantità che in qualità. Scalpita pure Kourfalidis, trascurato negli ultimi tempi da Ranieri per garantire certi equilibri più fisici che tecnici. Contro Frosinone e Parma non ha giocato nemmeno un minuto, ma al primo cambio della guardia nel cuore del campo potrebbe essere il primo ad entrare. Alla finestra c’è poi Viola, l’unica alternativa naturale a Makoumbou nel ruolo del regista. Considerato il vero leader del gruppo dal tecnico di Testaccio, eppure con lui non ha ancora esordito. È pronto a farlo da un momento all’altro.

Il valore aggiunto

Anche in difesa le gerarchie sono ormai definite e la coppia Dossena-Obert rappresenta addirittura il valore aggiunto della squadra. Ranieri sa bene, però, di poter contare in qualsiasi momento sull’esperienza e sulla professionalità di Goldaniga e Altare, finiti pure loro ai margini –giocoforza – ma sempre sul pezzo ogni volta che sono stati chiamati in causa, a prescindere dal minutaggio. Tutti per uno e uno per tutti. Ora più che mai.