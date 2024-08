Da parco urbano ad aula scolastica 

Dal degrado e abbandono presto rinascerà come luogo di studio. È il parco urbano Duos Nuraghes, che costeggia il rione di Santa Maria, a Macomer. Diventerà un parco botanico interattivo, grazie alla convenzione tra l’istituto tecnico e il Comune. Sarà spazio didattico proiettato nel futuro.

Il progetto

Il Comune mette a disposizione l’area a titolo gratuito per cinque anni, che è la durata del progetto. Per ogni indirizzo di studio è prevista un’attività di 30 ore settimanali, da svolgere in orario scolastico. Gli indirizzi di studio sono i corsi di agraria, gestione ambiente e territorio, di grafica e comunicazioni, di costruzioni ambiente e territorio, di sistemi informativi aziendali, di turismo, di informatica e telecomunicazione e di amministrazione, finanza e marketing. Saranno coinvolte tutte le classi, dalle terze alle quinte.

La scuola

L’istituto tecnico ha nominato Piergiorgio Bandinu coordinatore dei docenti tutor. «L’obiettivo principale - dice - è dare una nuova funzione al parco, trasformandolo in luogo didattico. Oltre creare i presupposti per un parco tecnologico, si raccontano il territorio e i nuraghi». Il capo d’istituto, Massimo De Pau, aggiunge: «La nostra scuola fa di tutto per l’orientamento dei ragazzi. I corsi daranno un importante contributo per rivitalizzare il parco urbano, con un apporto formativo».

I tempi

Si inizia a settembre con un sopralluogo nel sito da parte degli studenti, l’analisi del territorio, soprattutto dal punto di vista della vegetazione, la classificazione e la realizzazione di piccoli supporti in legno che conterranno il nome della pianta. Saranno muniti di un Qr code che rimanderà a una scheda botanica sulla specie vegetale e i suoi impieghi, in italiano, inglese, tedesco e francese. Negli anni successivi è prevista la realizzazione di applicazioni per la fruizione digitale del parco, di ulteriori installazioni informative sui nuraghi, di pannelli illustrativi, ch raccontano il paesaggio del Marghine fino al Gennargentu. Il Comune effettuerà la manutenzione straordinaria. «Siamo orgogliosi di questo passo importante - dice l’assessore all’Ambiente Toto Listo - il parco diventerà punto di riferimento per tutti, aperto ad altre collaborazioni. Sarà anche volano turistico, con visite guidate».

