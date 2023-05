Da Palermo al Palermo, il Cagliari si è rimesso in 6°  

A fine partita, il gelo tra la società e il tecnico è totale. Liverani si affida alle solite dichiarazioni di circostanza dopo una sconfitta, il ds Bonato fa capire che non ci saranno nuove prove d'appello: «La società non è contenta e farà le dovute valutazioni». Valutazioni che portano all'esonero di Liverani, che lascia il Cagliari al quattordicesimo posto con un bottino di 22 punti in 18 gare (media di 1,22 punti a partita), frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 21 reti fatte e 23 subite, una squadra schiava di un 4-3-3 che chiede, inutilmente, ai giocatori di adeguarsi agli schemi.

Da Palermo al Palermo, un girone dopo è tutta un'altra storia e, soprattutto, è tutto un altro Cagliari. Al “Barbera”, cinque mesi fa, si chiuse con una sconfitta l'avventura in rossoblù di Fabio Liverani, virtualmente esonerato nel turno precedente dal pubblico della Domus, con una dura contestazione durante la gara col Perugia. In Sicilia l'ultimo atto, col Cagliari scivolato addirittura ai margini della zona playout e la decisione di cambiare per richiamare, a distanza di oltre 30 anni, Claudio Ranieri. Scelta azzeccata, visto che, un girone dopo, i rossoblù sono sesti, con la certezza matematica di giocare quei playoff inseguiti anche dalla squadra di Eugenio Corini, ora settima.

Buio al Barbera

Giornata numero 18, è una domenica speciale, quasi surreale. Perché il 18 dicembre, mentre tutto il mondo guarda i rigori decisivi della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, al “Barbera” si gioca Palermo-Cagliari, derby isolano, ma non proprio sfida d'alta classifica. Perché la squadra di Liverani ha 22 punti che le permettono di stazionare a metà classifica, mentre i siciliani sono due lunghezze più giù. Una partita simbolo della squadra allenata dal tecnico romano, schierata con la coppia d'attacco Pavoletti-Lapadula, osteggiata fino al turno precedente, col sostegno di Falco. Buona partenza, qualche abbozzo di gioco e poi il solito errore difensivo, che provoca il rigore realizzato dal bomber Brunori. Nessuna reazione e il raddoppio di Segre a inizio ripresa. La superiorità nel possesso palla è schiacciante quanto sterile e porta ad appena quattro tiri nello specchio e all'inutile gol di Pavoletti. Ma soprattutto porta alla sesta sconfitta in diciotto giornate, al sorpasso da parte del Palermo e a un umiliante quattordicesimo posto, a -3 dai playoff e a +3 dai playout.

Addio Liverani

A fine partita, il gelo tra la società e il tecnico è totale. Liverani si affida alle solite dichiarazioni di circostanza dopo una sconfitta, il ds Bonato fa capire che non ci saranno nuove prove d'appello: «La società non è contenta e farà le dovute valutazioni». Valutazioni che portano all'esonero di Liverani, che lascia il Cagliari al quattordicesimo posto con un bottino di 22 punti in 18 gare (media di 1,22 punti a partita), frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 21 reti fatte e 23 subite, una squadra schiava di un 4-3-3 che chiede, inutilmente, ai giocatori di adeguarsi agli schemi.

Il ritorno di Re Claudio

In una situazione simile, il presidente Giulini e il ds Bonato puntano decisi sull'unico allenatore possibile per far tornare il sereno in una piazza allo sbando: Claudio Ranieri. Che osserva in tv il 2-0 al Cosenza, con Pisacane in panchina, e poi prende il bastone del comando. Oggi il Cagliari è sesto, grazie ai 29 punti conquistati in 17 partite (media di 1,70 punti a gara), con 7 vittorie, 8 pareggi e appena 2 sconfitte, accompagnati da 24 gol fatti e appena 10 subiti (solo Südtirol e Genoa, nello stesso arco di tempo ne hanno incassati meno), per un sesto posto che permette di avere già la certezza dei playoff e dà la possibilità di agguantare ancora la quarta piazza. E quella sottile sensazione che, se la decisione fosse arrivata qualche settimana prima...

