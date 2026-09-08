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Monserrato.
09 settembre 2026 alle 00:35

«Da otto mesi siamo prigionieri del cantiere» 

I lavori in via Cabras vanno a rilento: residenti e commercianti sul piede di guerra 

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Il cantiere di via Cesare Cabras va avanti, le proteste anche. I lavori di riqualificazione entrano nella fase più delicata, ma per chi vive e lavora lungo la strada i mesi trascorsi tra scavi, deviazioni e accessi provvisori cominciano a pesare. Tra i residenti c’è Francesca Argiolas, che deve fare i conti con le difficoltà negli spostamenti della nonna invalida. «Tempo fa è stata sistemata una pedana per consentirle di passare e questo ci ha aiutato, ma i lavori stanno andando avanti da troppo tempo e la situazione è pericolosa. Quando piove poi, il passaggio può diventare scivoloso. Portare fuori mia nonna non è facile. Abbiamo avuto problemi anche con la raccolta dei pannolini. Serve una soluzione definitiva».

Il crollo del lavoro

Per le attività, Roberta Porcu, titolare della toelettatura che si affaccia sulla via, parla di una situazione insostenibile. «Siamo così da febbraio e adesso sembra quasi che stiano ricominciando da capo. Quest’estate ho perso tantissimi clienti. Abbiamo dovuto preparare un cartello per far capire che siamo aperti, perché molti credono che non stiamo lavorando». Il problema principale resta l’accesso: «Con un cane piccolo si trova una soluzione, ma con animali anziani o di grossa taglia diventa difficile. Servono passerelle, siamo disperati e così le attività rischiano di morire. È come se non esistessimo».

Un caso politico

A sollevare il caso sul fronte politico sono Andrea Zucca e Valentina Picciau, consiglieri di opposizione. «Con la riapertura delle scuole il problema non è più rinviabile. Via Cesare Cabras non è una strada come le altre, ma uno degli assi fondamentali della viabilità dell’hinterland: ogni giorno viene utilizzata da chi si sposta tra Cagliari, Quartu, Monserrato e Selargius», avvisano. «Alla ripresa delle lezioni si sommeranno il traffico scolastico e quello dei pendolari. Dopo mesi di disagi per residenti e attività commerciali serve chiarezza. Non si può arrivare impreparati alla riapertura delle scuole».

Il cronoprogramma

Respinge le accuse l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Non abbiamo registrato rallentamenti o ingorghi e non sono arrivate segnalazioni neppure dal Ctm. Dopo un mese di prova sono riprese anche le tratte dei pullman verso Pirri. Le contestazioni sono pretestuose e politiche: si portino fatti e segnalazioni concrete». E sui marciapiedi: «Il passaggio sul marciapiede è una soluzione provvisoria adottata per venire incontro a residenti e attività. Serve un po’ di pazienza». Nonnoi difende infine il cronoprogramma. «L’ordinanza regionale, dovuta al caldo, ha ritardato i lavori per un mese e mezzo: a luglio e ad agosto hanno potuto lavorare solo mezza giornata. Contrattualmente la conclusione è prevista per l’inizio di ottobre, ma confido nella chiusura dei lavori molto prima. Abbiamo riordinato tutti i sottoservizi per evitare di dover riaprire la strada in futuro. I cittadini potranno vantarsi della riuscita di un lavoro di questa portata».

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