Da Osaka alle falde del Linas 

Il suo arrivo a Villacidro è stato accolto dall’entusiasmo. Reciproco: «Mi sento molto fortunata», sorride lei. «Il cibo è veramente buono: vado pazza per le seadas, da noi non esiste niente di simile». Hitomi Shimada viene da Osaka, in Giappone. Ha scelto di trascorrere dieci mesi in Sardegna con l'associazione Intercucultura che da 70 anni si occupa di mobilità studentesca. A differenza di molti suoi coetanei, ha deciso di imparare una lingua nuova: «La maggior parte dei giapponesi – spiega – vanno in Stati in cui viene parlato l’inglese». Così, per prepararsi al meglio, ha iniziato a studiare italiano un anno prima della partenza, utilizzando libri e seguendo lezioni private con un’insegnante. La scelta dell’Italia è legata anche alla curiosità per il cibo e per la musica.

Scuola nipponica

Mentre Hitomi trascorre la sua esperienza in Sardegna, per sei mesi nella sua casa in Giappone è ospite una ragazza italiana, di Asti. «Abbiamo trascorso due settimane insieme», spiega: «Le nostre culture sono sicuramente diverse». Un esempio? «Lei indossava bracciali e collane, che però nella mia scuola non sono consentiti».Parlando della scuola giapponese, Hitomi racconta una realtà molto diversa rispetto a quella italiana: le lezioni iniziano alle 8 e finiscono intorno alle 15,30 ma chi partecipa alle attività rimane fino alle 18 o alle 19. Lei, per esempio, segue il corso di musica: suona il corno. «Oltre alla musica – aggiunge – sono previste attività come calcio, baseball, pallavolo e canto. Nelle giornate in cui non ci sono corsi possiamo comunque rimanere a scuola per studiare». Non esistono interrogazioni ma ogni anno si svolgono cinque esami scritti.

In Giappone le scuole superiori non sono organizzate per indirizzi: ogni studente sceglie i corsi che preferisce, come letteratura o materie scientifiche, e l’università viene poi selezionata in base a questo percorso. obbligatorio indossare l’uniforme scolastica, sia estiva che invernale. Il fatto che nelle scuole italiane non succeda altrettanto l’ha sorpresa: «Ho dovuto comprare tanti vestiti perché nella mia scuola, l'istituto “Marconi Lussu” di San Gavino, non si usano uniformi», spiega.

Usanze diverse

All’inizio per Hitomi non è stato facile ambientarsi, soprattutto per via della lingua: «I miei compagni – racconta – erano molto timidi e io conoscevo ancora poche parole in italiano, ma fortunatamente abbiamo iniziato a conoscerci parlando in inglese». Anche la quotidianità in famiglia presenta differenze: in Giappone si pranza verso le 12 e si cena tra le 18 e le 19, e appena si entra in casa si tolgono le scarpe e si indossano le ciabatte. Anche se spesso si immagina il Giappone legato ai tavoli bassi, oggi non sono più così comuni: «Noi – rivela – mangiamo nei tavoli normali, alcuni anziani invece mantengono l’usanza dei tavoli bassi».

A diversi mesi dall’inizio di questa esperienza Hitomi non ha dubbi: la rifarebbe altre mille volte: «Quando finirò lo scambio culturale – conclude – se ne avrò la possibilità tornerò sicuramente a fare visita alla Sardegna».

