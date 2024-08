Da Oristano parte la “resistenza alla nuova colonizzazione” 

«Dobbiamo trattare la natura come facciamo con il nostro corpo, senza dominarla né farcene dominare». Ispirandosi al pensiero di Raimon Panikkar, filosofo e autore del libro “Ecosofia. La saggezza della Terra”, l’associazione culturale Liberanimos organizza a Oristano una conferenza-dibattito dal titolo “Un’isola da salvare. Resistere alla nuova colonizzazione energetica”.

L’appuntamento è per domani, alle 10, all’auditorium San Domenico di via La Marmora. «L’assalto eolico e fotovoltaico da parte dei nuovi palazzinari dell’energia, complice la politica isolana, rappresenta un vero e proprio sfregio ai danni dell’ambiente e della sua biodiversità, del paesaggio, dei lavori tradizionali quali l’agricoltura e la pastorizia - osservano i promotori dell’incontro - A rischio sono il millenario patrimonio archeologico e la stessa identità storico-culturale dei sardi». Secondo Liberanimos, nella transizione da fonti fossili tradizionali a rinnovabili si sta consumando una speculazione tale da rappresentare per la Sardegna una nuova forma di colonialismo. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Oristano.

Ad introdurre i lavori, coordinati dal presidente dell’associazione Sandro Arcais, sarà il sindaco Massimiliano Sanna, poi si darà spazio agli interventi dell’avvocato Michele Zuddas, di Maria Antonietta Pirrigheddu, del Coordinamento Gallura, di Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru (in collegamento video) e dell’ex assessore regionale all’Urbanistica Gian Valerio Sanna. Il dibattito sarà moderato da Sandro Arcais.

Il territorio

Un argomento molto sentito in diverse zone della provincia, dove numerosi progetti mettono a rischio l’ambiente, e il più delle volte si tratta di territori che andrebbero tutelati e valorizzati: dalla costa di Cuglieri, dove un piano off shore a ridosso di S’Archittu e del monumento naturale dell’Arco, al mare del Sinis, con Tharros. Altri progetti riguardano il Montiferru ma anche la Marmilla, ultimo dei quali a Mogoro: il Consiglio comunale nelle scorse settimane si è schierato contro, anche perché si metterebbe a rischio una zona archeologica.

