Da Oristano a Bosa, infermieri pronti allo sciopero  

Ultima chiamata, poi gli infermieri dell’Oristanese sono pronti a incrociare le braccia.

È stato fissato per lunedì 22 il nuovo tavolo in Prefettura convocato per cercare una conciliazione tra il sindacato Nursing up e l’Azienda sanitaria numero 5, ai ferri corti da inizio mese. Il precedente appuntamento, voluto dal prefetto Salvatore Angieri, è saltato per «precedenti impegni» della direzione generale Asl. Una decisione che il segretario regionale della sigla che rappresenta le professioni sanitarie bolla come «riprovevole». Diego Murracino si domanda «quali improvvisi impegni possano avere la priorità rispetto alla convocazione a firma del prefetto al fine di ascoltare le motivazioni delle criticità denunciate dal sindacato degli Infermieri ed evitare lo sciopero in un’azienda sanitaria che eroga servizi essenziali per la salute pubblica».

Lunedì 8, attraverso una comunicazione al garante nazionale dello sciopero e agli enti territoriali, il Nursing up aveva proclamato lo stato di agitazione. All’origine del malessere le gravi criticità cui sono sottoposti quotidianamente gli operatori del comparto in servizio presso il Pronto soccorso e tra le corsie degli ospedali di Oristano, Ghilarza e Bosa.

«La gestione dei trasporti extraospedalieri in autoambulanza presenta importanti ripercussioni a danno dei professionisti sanitari su molteplici e diverse discipline di natura contrattuali, sul rispetto del profilo professionale e sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» spiega Murracino, che lancia un ultimatum. «Nel caso di ulteriori rinvii o della mancata assunzione degli impegni necessari da parte della direzione della Asl a ripristinare le condizioni di lavoro nel rispetto dei dettati contrattuali e delle condizioni di sicurezza nell’interesse dei professionisti sanitari e dei pazienti - avverte in previsione del vertice di lunedì prossimo – si procederà con la comunicazione ufficiale dello sciopero di 24 ore del personale del comparto Sanità pubblica della Asl di Oristano».

