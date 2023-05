Da Orgosolo a Pula sulle vie dei murales Il viaggio continua 

Se c’è una capitale sarda dei murales, senza dubbio, è Orgosolo. Piccolo-grande paese ricco di contrasti: immagini dai sapori decisi o delicati, dai colori accesi o tenui e sgargianti. Almeno 150 le opere visibili en plein air nel centro barbaricino, patrimonio unico e di rara bellezza sia per contenuti sociali e politici sia per raffinatezza stilistica. E proprio con i muri delle case orgolesi si apre il sesto volume della collana “Murales di Sardegna”, in edicola domani con L’Unione Sarda al prezzo di € 8,50 oltre il costo del giornale.

Le tappe successive nelle pagine del sesto volume toccano Oristano, Orotelli, Orroli, Orune, Oschiri, Osini, Ossi, Ottana, Ozieri, Pabillonis, Palau, Paulilatino, Perdasdefogu, Pimentel, Ploaghe, Posada e Pula.

Rara bellezza

«Viaggiare per tutta la Sardegna alla ricerca incessante e quasi spasmodica di queste opere d’arte», racconta il curatore della collana “Murales di Sardegna” , Gianni Sirigu, «mi ha consentito di venire a contatto con una realtà artistica e culturale di rara bellezza, che ha arricchito e accresciuto non solo la mia competenza tecnica in questo settore specifico, ma anche le mie conoscenze, rafforzando ulteriormente l’attaccamento a questa terra meravigliosa che è la nostra Sardegna. È stato particolarmente emozionante percorrere a piedi strade e vicoli nei vari centri abitati da me visitati e scoprire quasi per caso i murales, talvolta pensando di aver davanti realmente le persone o gli oggetti raffigurati, data la perfezione delle opere». Con la collana de L’Unione Sarda si rivivono le stesse emozioni.

Le tappe