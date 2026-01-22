VaiOnline
Premiato a Cannes
23 gennaio 2026 alle 00:10

Da Óliver Laxe un road movie che arriva forte e sa colpire dritto nel segno 

Vincitore del premio della giuria a Cannes e tra i favoriti per la nomination agli Oscar nella categoria di miglior film straniero, l’avvincente “Sirāt”, del regista spagnolo Óliver Laxe, attesta con coraggio il potere eversivo del cinema. Dietro la confezione di un atipico road movie, assistiamo a un racconto scandito da emozioni di rara potenza, capaci di suscitare ampi e fecondi spazi di riflessione.

Partito in cerca della figlia scomparsa, Luis, insieme al figlio Esteban, arriva in Marocco, finendo nel mezzo di un rave tra le montagne. In cerca di aiuto, i due si uniscono presto a una comitiva intenzionata a spostarsi nelle vicinanze. Ben presto, tuttavia, la situazione precipita in un’escalation fuori controllo: i militari danno loro la caccia, il percorso si fa sempre più impervio e la natura inospitale del deserto mostrerà insidie di inaspettata brutalità. In uno scenario tanto attraente quanto raramente approfondito sul grande schermo, il taglio crudo e diretto della regia mette in risalto la potenza evocativa e la desolazione dei luoghi, a cui si associano martellanti atmosfere sonore e sporadici interventi dialogati, che aiutano a creare un’atmosfera sospesa e quasi ultraterrena. Il mix di elementi consente alla narrazione di incedere alternando allo spietato realismo la presenza di disturbanti plot twist, inchiodando lo spettatore allo schermo fino alle battute finali. Un’opera assolutamente imperdibile: splendida nella rappresentazione di una terra matrigna e senza speranza, ma anche in grado di veicolare temi che, seppur non esplicitati, arrivano dritti alla pancia e assumono uno spessore impossibile da trascurare (g.s.)

